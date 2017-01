Skoda octavia w nowej odsłonie jest już w Polsce i można ją zamawiać. Czego kierowcy mogą spodziewać się po odmłodzonym czeskim modelu z techniką Volkswagena? Najważniejsza i najbardziej widoczna zmiana to nowa twarz ze światłami podzielonymi niczym w… mercedesie klasy E.

Silniki od jednego litra po dwulitrowe

Moc? Najsłabszy silnik to konstrukcja 1.2 TSI/85 KM - producent twierdzi, że taka octavia do 100 km/h przyspieszać ma w 12 sekund, a średnie spalanie to 4,9 l/100 km. Ciekawą propozycją jest trzycylindrowy 1.0 TSI o mocy 115 KM (200 Nm) - ten turbobenzynowiec powinien w 9,9 s przyspieszać do setki i średnio zużywać 4,6 l na 100 km (w trasie 4,0 l/100 km). Jeśli wierzyć papierom przedstawianym przez Skodę, to jest równie oszczędny co silniki Diesla, a w dalszej perspektywie tańszy w eksploatacji i serwisie.

Skoda octavia / Skoda

Benzynowy silnik 1.4 TSI/150 KM to już lepsze osiągi - sprint do 100 km/h trwać powinien 8,1 s (średnie zużycie paliwa - 5,2 l/100km). Jednostka 1.4/110 KM jest oferowana z fabryczną instalacją CNG (zasilanie gazem ziemnym). Najmocniejsza jednostka benzynowa 1.8 TSI/150 KM pierwszą setkę na liczniku ma po 7,3 s i może rozpędzić się do 231 km/h.

Turbodiesle są dwa. Podstawowy to 1.6 TDI i może mieć 90 KM lub 115 KM. Tu średnie spalanie kształtuje się w okolicach 4,2 l oleju napędowego na 100 km jazdy. Większy i mocniejszy napęd 2.0 TDI występuje jako wariant 150 KM oraz 184 KM. Topowa odmiana do setki przyspiesza w 7,1 s i średnio spala 4,9 l/100 km.

Najszybsza octavia RS - jako limuzyna i kombi

Octavia RS przy okazji metamorfozy dostała też zastrzyk mocy. Silnik 2.0 TSI generuje 230 KM (o 10 KM więcej) i 350 Nm momentu obrotowego (od 1500 do 4600 obr./min). Skoda podkreśla, że nowa octavia RS jest rekordowo szybka - auto ma przyspieszać do 100 km/h w zaledwie 6,7 sekundy. Prędkość maksymalna 0-250 km/h. Producent obiecuje spalanie na poziomie 6,5 l/100 km. Standardowa skrzynia manualna może zostać opcjonalnie wymieniona na sześciostopniową automatyczną przekładnię dwusprzęgłową DSG.

Skoda octavia RS kombi / Skoda / TobiasSagmeister

Octavia RS będzie też dostępna w odmianie wysokoprężnej. Silnik 2.0 TDI wyprodukuje 184 KM (380 Nm). Auto powinno do setki przyspieszać w 7,9 sekundy. Obok opcji skrzyni DSG, wariant RS 2.0 TDI dostępny jest z wyborem napędu na oś przednią lub cztery koła.

Ile kosztuje nowa skoda octavia?

Ceny? Najtańsza skoda octavia to model napędzany turbobenzynowym silnikiem 1.2/85 KM w wersji active. Takie auto kosztuje od 66 670 zł (kombi od 70 620 zł) i jest wyposażone w klimatyzację, elektrycznie regulowane szyby przednie i lusterka z podgrzewaniem, radio z 6,5-calowym ekranem dotykowym, Bluetooth, tylne światła LED, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, kurtyny powietrzne, poduszkę kolanową kierowcy i hamulec multikolizyjny. Skoda octavia z silnikiem 1.0 TSI/115 KM kosztuje od 72 450 zł.

Odmieniona skoda octavia i octavia RS na żywo? Światowa premiera tych aut będzie transmitowana na żywo 10 stycznia 2017 roku od godziny 18:30.