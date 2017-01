Nie ma to jak zacząć dzień od wizyty na komendzie - uśmiecha się kwaśno pan Adam, któremu miesiąc temu skradziono z samochodu laptopa w warszawskim centrum handlowym Arkadia. - Chwilę po kradzieży wymiękłem, jak usłyszałem od dyżurnego, że będę czekał 3-4 godziny, aż ktoś się mną zajmie. Sprzętu nie odzyskałem. Teraz składałem zeznania, bo złapali operujących tam złodziei. A przy okazji usłyszałem kilka ciekawych informacji "z branży" - dodaje.

Jak złodzieje dostali się do auta? Nasz rozmówca padł ofiarą "zdobyczy współczesnej techniki". Tylko w Arkadii mundurowi odnotowali kilkanaście takich przypadków. Mechanizm jest prosty, wszystko trwa kilka sekund. - Gdy zamykasz samochód, w pobliżu może być ktoś z urządzeniem zagłuszającym sygnał z kluczyków. Zamykając auto, tak naprawdę go nie zamykasz - opisuje pan Adam.

A złodziej czeka, aż kierowca odejdzie do sklepu, następnie zgarnia co się da z wnętrza auta i odjeżdża. W takim razie, jak ustrzec się przed włamaniem lub nawet kradzieżą samego auta? - Patrz na samochód, gdy go zamykasz, sprawdź ręcznie, czy zamki są zaryglowane. Przekładasz coś cennego do bagażnika? Nie rób tego na parkingu, na który przyjeżdżasz, tylko na tym, z którego wyjeżdżasz - radzi nasz bohater. O ile nie pomoże to w pierwszym przypadku, to już w drugim może wystarczyć - zwłaszcza, że jak usłyszał na komendzie - 90 proc. incydentów to wybita szyba.

Złodzieje "wolą" japońskie i koreańskie

Jeśli masz samochód marki Toyota, Mazda, Honda albo Hyundai, to jesteś w grupie mocno podwyższonego ryzyka - praktycznie 3/4 kradzionych aut w Warszawie to wyprodukowane przez te trzy firmy. Podobno mają najłatwiejsze w złamaniu zabezpieczenie i jest na nie popyt. Usłyszałem nawet, że jeden pechowiec stracił dwie mazdy w ciągu roku - relacjonuje.

Podzielił się też z nami legendą miejską... - Usłyszałem, że kiedyś policja przejęła samochód złodziei na Puławskiej. Bawili się ich sprzętem i… zabili elektronikę na całym skrzyżowaniu, kilkadziesiąt aut. Musiały przyjechać lawety - opowiada.

Te samochody ukradną w kilka sekund

Ciekawostka może bawić, ale po głębszym zastanowieniu nie jest już tak wesoło. Policja oraz firmy ubezpieczeniowe zauważają, że metody, jakich chwytają się rabusie, ewoluują wraz z postępem motoryzacji. Złodzieje samochodów zmieniają się w hakerów - a zmuszają ich do tego producenci aut, stosując np. system keyless. A może ułatwiają im robotę?

Przykładowo Link4 notowało przypadki kradzieży "na kolejkę". Otóż przy bezkluczykowym systemie otwierania samochodu jeden ze sprawców stoi np. w kolejce za właścicielem auta i za pomocą specjalnego urządzenia łączy się z kluczykiem, który jest w kieszeni właściciela, a następnie otwiera i uruchamia samochód, którym odjeżdża drugi sprawca.

System keyless czy też system bezkluczykowy działa w ten sposób, że komputer pokładowy wykrywa kluczyk samochodu i np. po dotknięciu klamki odblokowuje drzwi oraz immobilizer. Wystarczy wcisnąć guzik i silnik pracuje - bez wyciągania kluczyka z kieszeni czy torebki.

Warto wiedzieć, że uruchomiony w ten sposób samochód z bezkluczykowym systemem może jechać, nawet jeśli właściwy klucz jest poza pojazdem. Komputer będzie jedynie informować o braku/zgubieniu klucza - a to złodziejowi raczej nie przeszkadza, zwłaszcza kiedy już samochód dotrze na miejsce rozbiórki na części.

Obrazem tego, jak dziurawy może być system keyless mający ułatwić nam życie, są wyniki testów zabezpieczeń samochodowych przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ADAC. Jego eksperci za kilkaset euro zbudowali urządzenie do przechwytywania sygnału z kluczyka i wypróbowali je w praktyce.

Oto lista aut, które specjaliści ADAC otworzyli w kilka sekund. Złodzieje także to potrafią: