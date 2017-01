Kia picanto trzeciej generacji to wspólne dzieło ośrodków projektowych w Namyang (Korea) i Frankfurcie nad Menem. Pierwsze zdjęcia, które ujawnił koreański producent pokazują nowość w usportowionej specyfikacji GT-Line. Wiadomo już, że do auta przewidziano aż 11 opcji barw nadwozia.

Uroda? Za picanto obejrzy się każdy bez wyjątku - od lat 7 do 107. Auto wydoroślało, nabrało nowocześniejszego i odważniejszego wyglądu. Charakterystyczny dla marki "tygrysi nos" węszy nad asfaltem. Rozstaw osi powiększony o 15 mm (z 2385 do 2400 mm) sprawił, że koła powędrowały bliżej rogów karoserii. Ten sprytny zabieg nie tylko dodał kii czupurności ale też przełożył się na lepszą przestronność w kabinie.

Kia picanto / KIA

Co ciekawe, mimo delikatnie większego oddalenia obu osi samochód zachował wymiary poręcznego "mieszczucha" - skrócenie zwisu przedniego przy dodaniu milimetrów z tyłu pozwoliło utrzymać identyczną długość pojazdu (3595 mm) jak w przypadku poprzednika.

Kia picanto / KIA

We wnętrzu układ kokpitu przypomina ten już stosowany w optimie czy nowym rio. Najwidoczniej konstruktorzy na wzór Audi uznali, że im mniej przycisków, czy pokręteł tym lepiej. Centrum deski rozdzielczej nowego picanto zajmuje nowy system multimedialny z ekranem dotykowym wysokiej rozdzielczości. Za pomocą monitorka będzie można obsługiwać systemy audio i nawigacji.

Producent obiecuje szereg nowinek technologicznych i więcej możliwości indywidualizacji. Nie zabraknie systemów dbających o bezpieczeństwo oraz bajerów ze świata łączności internetowej. Auto ma też być ekonomiczne. Można spodziewać się wersji LPG.

Kia picanto / KIA / Michael Compensis

Kia picanto nowej generacji standardem wystroju wnętrza oraz wyposażeniem przypomni kierowcy - uwaga! - samochód z wyższej klasy. Tak zapowiadają projektanci i jeśli poszli śladem większych modeli, koreańska nowość także pod względem jakości wykonania zaskoczy kierowców i… konkurencję.

Oficjalną premierę picanto nowej generacji zaplanowano na marcowy salon samochodowy w Genewie. Pierwsze egzemplarze trafią do Polski w drugim kwartale 2017 roku. Ile za koreańskiego malucha? "Będzie atrakcyjna" - ucinają przedstawiciele Kia. Jeśli ma się sprzedawać, to cena musi być bardziej atrakcyjna niż w przypadku najtańszej skody citigo czy volkswagena up! lub innych z segmentu A.