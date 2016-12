Wszystko wskazuje na to, że śledztwo w sprawie marcowego wypadku opancerzonego BMW, którym autostradą A4 podróżował prezydent Andrzej Duda nie zostanie zamknięte przed końcem 2016 i jeszcze trochę potrwa. Przyczyną są braki w nowej opinii, których dopatrzył się prokurator prowadzący tę sprawę.

- Prokurator zapoznał się z opinią. Według niego wymaga ona uzupełnienia, przynajmniej w kilku kwestiach. Będzie zwracał się do biegłych o jej uzupełnienie. W związku z czym w chwili obecnej nie ujawnia jej treści - powiedziała dziennik.pl Lidia Sieradzka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia prokurator zajmujący się śledztwem dostał na biurko nową opinię sporządzoną w sprawie przez nowo powołanych biegłych z Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil z Poznania w przedmiocie przyczyn uszkodzenia opony.

Badali oponę, koła i czujniki

Sieradzka dodała, że wcześniej prokuratura otrzymała opinię sporządzoną przez biegłych z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie w przedmiocie ustawienia geometrii kół i osi w samochodzie oraz sprawności czujników ciśnienia w oponach.

- Biegli stwierdzili, że w przekazanym do badań pojeździe parametry ustawienia kół i osi jezdnych były prawidłowe, natomiast materiał przekazany do badań nie pozwolił na określenie stanu sprawności technicznej czujników ciśnienia - powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

BMW 760Li High Security / dziennik.pl

Przedstawicielka prokuratury podkreśliła, że śledztwo prowadzone jest w sprawie, co oznacza, ze nikomu nie postawiono zarzutów. A prowadzone w tej chwili czynności mają na celu ustalenie, czy doszło do przestępstwa, a jeżeli tak, to komu można postawić zarzut.

BMW z prezydentem wyleciało z autostrady

Przypominamy, że 4 marca w samochodzie, którym podróżował prezydent Andrzej Duda, doszło do uszkodzenia opony tylnego koła. W efekcie opancerzone BMW serii 7 wpadło w poślizg i zsunęło się do rowu. Nikomu nic się nie stało.

BMW 760Li High Security / dziennik.pl

Do tej pory biegli uznali, że na powierzchniach badanych opon prezydenckiej limuzyny, ich fragmentów i elementów nadkola nie ujawniono śladów pozostałości materiałów wybuchowych, a na kole - przedmiotów mogących być pozostałością urządzenia wybuchowego.

W kolejnej ekspertyzie specjaliści stwierdzili, że opona w prezydenckim BMW pękła w wyniku najechania na leżący na jezdni przedmiot.