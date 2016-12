Opel astra w kolorze czerwonym i z silnikiem 1.6 Turbo/200 KM to samochód numer 200 000, który zjechał w 2016 z taśmy gliwickiego zakładu General Motors Manufacturing Poland. A to oznacza, że kończący się rok polska fabryka Opla zamknie rekordową w swojej 18-letniej historii produkcją ponad 200 tys. aut.

- To najlepszy roczny wynik produkcji w całej historii naszego zakładu, czyli od 1998 roku - ocenił Andrzej Korpak, dyrektor generalny zakładu General Motors Manufacturing Poland Gliwice i Tychy (GMMP) oraz General Motors Powertrain Szentgotthard. Uznał sukces astry za powód do dumy dla całego zespołu fabryki. - Udowodniliśmy, że w Gliwicach powstają auta o jakości na najwyższym, światowym poziomie - dodał Korpak.

Opel astra w kolorze czerwonym i z silnikiem 1.6 Turbo/200 KM to samochód numer 200 000 / Opel

Astra cieszy się powodzeniem w Europie i mocno winduje sprzedaż marki; ma również największy udział w produkcji gliwickiego zakładu. Nowa generacja tego kompaktu to koń pociągowy całego biznesu Opla - od debiutu rynkowego firma otrzymała już ponad 320 tys. zamówień (w październiku było 300 tys.). Samochód stał się bestsellerem niemieckiego producenta. A utrzymujący się popyt na astrę pozwala sądzić, że również 2017 rok będzie dobry dla śląskiej fabryki i produkcja ponownie osiągnie poziom ok. 200 tys. aut.

Opel astra / Opel / Josef Horazny

Także w Polsce astra to bestseller. Łącznie od stycznia do listopada zostało sprzedanych ponad 13 tys. sztuk tego modelu. Wynik ten oznacza 36 proc. wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Opel jako marka jest numerem 1. rynku klientów indywidualnych.

Poza astrą zakład GM w Gliwicach wytwarza też inne modele. W lutym 2015 roku ruszyła produkcja holdenów astra i cascada (kabriolet), przeznaczonych na eksport do Australii i Nowej Zelandii. Jednak największym wydarzeniem była wrześniowa premiera piątej generacji astry - samochód został dobrze przyjęty przez rynek, uzyskując branżowe nagrody, m.in. tytuł europejskiego Samochodu Roku 2016 oraz nagrody Safetybest 2015 i Złota Kierownica 2015. Wreszcie w listopadzie zeszłego roku ruszyła produkcja buicka cascada na rynek Ameryki Północnej. Łącznie w 2016 roku wyprodukowano w Gliwicach około 15 tys. kabrioletów.

Księgowi niemieckiej marki podali, że ich firma od stycznia do końca października sprzedała w Europie już ponad milion samochodów, osiągając ten próg około 2 tygodnie wcześniej niż w 2015 roku. Opel zwiększył nie tylko sprzedaż w pierwszych 10 miesiącach roku - minimalnie (do 5,81 procent) zwiększył się również udział niemieckiej marki w europejskim rynku. W księgach odnotowano wzrosty w 12 krajach. W efekcie producent zanotował najlepszy wynik od 2011 roku - mimo całkowitego wycofania się z rynku rosyjskiego.

Buick cascada / Buick

Polskiemu zakładowi General Motors stuknęło niedawno 20 lat od podpisania umowy inwestycyjnej. Pierwszym samochodem jaki został wyprodukowany w Gliwicach był opel astra classic - licznik śląskiej fabryki ruszył 31 sierpnia 1998 roku. Obecnie fabryka ta jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniającym w trzech oddziałach ok. 3900 osób. Zakład produkuje samochody na różne rynki w Europie, Afryce, Ameryce Północnej, Azji i Oceanii oraz jest jednym z największych eksporterów w Polsce. Polska fabryka należy też do najlepszych w rodzinie koncernu General Motors pod względem poziomu zużycia energii.