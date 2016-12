Seria Vignale zawdzięcza swoją nazwę słynnemu włoskiemu konstruktorowi nadwozi, Alfredo Vignale. Ten urodził się w 1913 roku, a 1948 roku uruchomił własną firmę. Sławę przyniósł mu przede wszystkim fakt, że każdy z jego projektów cechowała elegancja i jakość wykonania. Ferrari, Maserati, Triumph, Cisitalia, Cunningham, Jensen i DeTomaso - to legendarne marki, które korzystałaby z jego usług. W 1973 roku firmę wykupił Ford, który do dziś pozostaje właścicielem marki Vignale. Nic więc dziwnego, że koncern postanowił przekuć ten kapitał we współczesny biznes.

Rodzina Vignale z roku na rok większa

W ciągu jednego roku drużyna Ford Vignale poszerzyła się do czterech modeli. Drugim z serii ekskluzywnie wykończonych aut, po wprowadzonym w 2015 r. mondeo w wersjach sedan i kombi, był s-max - siedmiomiejscowy van ze sportową żyłką. W roku 2016 Ford poszerzył gamę o dwa SUV-y - pojawił się edge vignale i kuga vignale. Na początku 2017 roku dołączy również mondeo vignale w wersji pięciodrzwiowej.

Ford rozszerza gamę vignale do czterech modeli / Ford / GRL.PHOTO

Ford twierdzi, że oferowanie ekskluzywnych aut na bazie "zwykłych" ma sens, ponieważ w przypadku niektórych modeli najwyższe wyposażenie titanium osiągało przeszło 70 proc. sprzedaży. A z badań wynika, że wymagania kierowców są z dnia na dzień wyższe…

Dlatego od chwili premiery dla całej linii Vignale przewidziano m.in. najlepsze opcje wyposażenia, dedykowane alufelgi i chromowane elementy dekoracyjne. Z przodu szczerzy się charakterystyczna dla modeli tej serii heksagonalna osłona chłodnicy. Lista specjalnych lakierów obejmuje złocisty brąz Nocciola, ciemny fiolet Ametista Scura, czy perłową szarość Milano Grigio.

Ford s-max vignale, kuga vignale i edge vignale / Ford / GRL.PHOTO

Wnętrze już od premierowego mondeo pachnie wyższymi sferami. W każdym z kolejnych modeli czekają skórzane podłokietniki oraz pikowane fotele z miękkiej skóry naturalnej z oznaczeniami Vignale. Skórą obszyte jest również koło kierownicy, panel instrumentów, konsola środkowa oraz środkowy podłokietnik.

Ręczna robota na wysoki połysk

Ford podkreśla, że każdy pojazd serii Vignale jest dopieszczany przez wyspecjalizowany personel zatrudniony w nowym centrum produkcyjnym Vignale Centre w Walencji.

Cały proces obejmuje 100 dodatkowych kontroli jakości. Pracę osób zatrudnionych przy produkcji wspomagają systemy laserów i kamer, które sprawdzają spasowanie paneli karoserii, a także klasę powłoki lakierniczej. Eksperci przez dwie godziny ręcznie polerują nadwozie pojedynczego egzemplarza dla uzyskania idealnego wykończenia na wysoki połysk.

Ford mondeo vignale / Ford / GRL.PHOTO

Na pokładzie kierowca dostaje nowy system SYNC 3, który pozwala sterować systemami audio, nawigacji i klimatyzacji oraz połączonymi z autem smartfonami dzięki prostym, zbliżonym do normalnej rozmowy komendom głosowym. Wystarczy wcisnąć guzik i powiedzieć po polsku "Chcę kawę", "Muszę zatankować" albo "Szukam parkingu", by komputer wspomógł kierowcę w znalezieniu kawiarni, stacji paliw czy parkingów, pobliskich stacji kolejowych, lotnisk lub hoteli.

Vignale luksusowy jak Mercedes i rozumie język polski

W autach stosuje się również system redukujący hałasy dobiegające z zewnątrz - przez głośniki generowany jest dźwięk o odwrotnej amplitudzie. Konstruktorzy zapewniają, że także dzięki lepszemu wyciszeniu (m.in. laminowane szyby o zwiększonych właściwościach dźwiękochłonnych) szum powietrza opływającego auto także jest ledwo słyszalny.

Ford mondeo vignale / Ford / GRL.PHOTO

Nie mogło też zabraknąć użytecznej elektroniki. Od mondeo vignale po najnowszego edge’a vignale auta mają takie rozwiązania jak: system nadzoru nad martwym polem widzenia kierowcy Blind Spot Information System, rozpoznawanie znaków drogowych Traffic Sign Recognition, nadzór nad pasem ruchu Lane Keeping Alert oraz Lane Keeping Aid i ostrzeżenie o zmęczeniu kierowcy Driver Alert.

Ford kuga vignale i edge vignale / Ford / GRL.PHOTO

Wiele nowoczesnych technologii debiutuje w segmencie aut miejskich dzięki nowej generacji fiesty. Nowościami są: przednia szerokokątna kamera (Front Wide-View Camera) – która pozwala "spoglądać zza węgła", a tym samym uniknąć kolizji oraz działający na podobnej zasadzie Cross Traffic Alert, który ostrzega kierowcę podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego o zbliżających się innych pojazdach, niewidocznych, bo jadących prostopadle.

W całej gamie oferowany jest też aktywny system parkowania Ford Active Park Assist with Perpendicular Parking z parkowaniem prostopadłym.

Ford s-max vignale / Ford / GRL.PHOTO

Ford kuga vignale / Ford