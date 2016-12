W 2015 roku urządzenia pomiarowe Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym ujawniły w Polsce ponad 1,1 mln naruszeń przepisów drogowych. Wystawiono na tej podstawie 688 tys. wezwań i 328 tys. mandatów. Pierwsze trzy kwartały 2016 roku to 861 tys. zdjęć, 660 tys. wezwań i 325 tys. mandatów. Obecnie polska sieć fotradarów liczy sobie 400 urządzeń. CZYTAJ WIĘCEJ>>

Co jakiś czas pojawiają się mniej lub bardziej szalone rozwiązania mające ocalić pirata drogowego od mandatu i punktów karnych. A jednym z najnowszych patentów jest "magiczna" naklejka na tablice rejestracyjne. Kierowcy kupują ją w internecie - kosztuje ok. 85 czeskich koron (ok. 14 zł).

Pomysłodawcy opublikowali nawet wideo pokazujące skuteczność jej działania.