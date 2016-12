Mitsubishi ASX zadebiutował w 2010 roku. Od tamtej chwili na drogi całego świata wyjechało 1,1 mln sztuk tego auta. W efekcie ASX stał się najpopularniejszym modelem w całej gamie producenta. Także w Polsce to bestseller japońskiej marki - nad Wisłą sprzedało się blisko 14 tys. egzemplarzy.

Mitsubishi ASX / Mitsubishi

Teraz spece z japońskiej marki wprowadzają na polski rynek nowe wcielenie przeboju. To ma być prezent dla kierowców z okazji 80. urodzin pierwszego pojazdu Mitsubishi z napędem na 4 koła. A pierwszą, która rozpakowała odmłodzone auto w Warszawie była ambasadorka modelu - aktorka Anna Cieślak.

Mitsubishi ASX / Mitsubishi

Cechą charakterystyczną nowego ASX jest znacznie wyrazistszy przód błyszczący srebrnymi wąsami w kształcie litery C. Japoński producent nazywa to rozwiązanie Dynamic Shield i podkreśla, że wprowadzany na drogi SUV jest drugim po zmodernizowanym outlanderze modelem stworzonym według zasad nowej stylistyki. Oprócz nowego przedniego pasa, ASX na rok modelowy 2017 jest również wyposażony w antenę dachową w kształcie płetwy rekina.

Mitsubishi ASX / Mitsubishi

Zmiany wlały się także do wnętrza ASX. Specjaliści od wyciszenia solidnie zapracowali na swoje wynagrodzenie - wytropili i poprawili pod tym względem wszelkie niedoskonałości. Na liście modyfikacji znajdziemy też tapicerkę z nowego materiału, mocniej wyprofilowaną tylną kanapę, nowy radioodtwarzacz z ekranem dotykowym i detale takie, jak nowy kluczyk z pilotem, czy kontrolkę niskiego stanu płynu do spryskiwaczy.

Dla wielu ważną informacją może być fakt, że mitsubishi ASX jest kompaktowym crossoverem produkowanym w Japonii - powstaje w fabryce Mitsubishi Okazaki.

ASX 2017 trafia do sprzedaży z 3 silnikami do wyboru

Benzynową jednostką 1.6/117 KM w połączeniu z 5-biegową, manualną skrzynią biegów i napędem na przednią oś. Producent twierdzi, że zużycie paliwa cyklu mieszanym powinno wynosić ok. 5,8 l/100 km. Taka konfiguracja napędu jest możliwa w pięciu poziomach wyposażenia (Inform, Invite, Intense Plus, Instyle i Cool Edition).

Mitsubishi ASX Cool Edition / Mitsubishi

Jeśli chodzi o silniki Diesla, to do wyboru jest wariant 1.6/114 KM, który współpracuje z 6-biegową manualną przekładnią i występuje z napędem na przód lub dwie osie (jako Invite 2WD lub Intense Plus 4WD). Spalanie - 4,6 l/100 km w cyklu mieszanym.

Większy i mocniejszy wariant wysokoprężny to już 2.2 litra pojemności i 150 KM mocy w połączeniu z automatyczną skrzynią i napędem 4x4 - występuje tylko w najbogatszej odmianie Ralliart Edition. W ocenie inżynierów taki model 100 km w cyklu mieszanym przejedzie zadowalając się ok . 5,8 l oleju napędowego.

Anna Cieślak i Mitsubishi ASX Cool Edition / Mitsubishi

Co i za ile? Najtańszy nowy ASX to auto napędzane benzynowym silnikiem 1.6 w podstawowej specyfikacji Inform (kosztuje od 69 990 zł). Taki samochód został serynie wyposażony między innymi w systemy stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji oraz układ wspomagania ruszania pod górę i 7 poduszek bezpieczeństwa, klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby i lusterka boczne oraz radioodtwarzacz CD/MP3 z 4 głośnikami.

Dla porównania nissan qashqai kosztuje od 73 300 zł, toyota C-HR - od 79 900 zł a honda HR-V od 79 990 zł. Z "japończyków" tylko mazda CX-3 z ceną od 68 400 zł jest na poziomie ASX.

Mitsubishi ASX / Mitsubishi

Opcja Invite oferuje dodatkowo światła do jazdy dziennej i przednie reflektory przeciwmgielne, automatyczną klimatyzację, tempomat, wielofunkcyjną kierownicę, aluminiowe, 16-calowe obręcze kół, czujniki parkowania z tyłu, czujnik deszczu i zmierzchu, skórzane obszycie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów, gniazdo USB i sześciogłośnikowy zestaw audio. Taki ASX 1.6 MIVEC Invite 2WD to wydatek od 78 990 zł.

Mitsubishi ASX / Mitsubishi

W specyfikacji Intense Plus NAVI znajdziemy podgrzewane fotele, dostęp bezkluczykowy, zestaw głośnomówiący Bluetooth, kamerę cofania, radioodtwarzacz z dotykowym ekranem, przednie reflektory ksenonowe, światła LED do jazdy dziennej, 18-calowe aluminiowe obręcze kół, przyciemniane tylne szyby, elektrycznie składane boczne lusterka, ozdobne nakładki nadkoli oraz nawigację. Cena od 89 990 zł.

Wersja Instyle oferuje szklany, panoramiczny dach, skórzaną tapicerkę, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, zestaw nawigacji satelitarnej oraz nagłośnienie Rockford Fosgate z 9 głośnikami. Taki model kosztuje od 98 990 zł (z silnikiem benzynowym 1.6).

Mitsubishi ASX / Mitsubishi

Razem ze "zwykłymi" wersjami ASX 2017 debiutują dwie specjalne odmiany: Cool Edition i Ralliart Edition. Wersję Cool, której bazą jest specyfikacja Invite, wyróżniają dwukolorowe 16-calowe alufelgi. W tym modelu dach, pokrywa bagażnika, obudowy lusterek i bocznych słupków są w matowym, czarnym kolorze. Wewnętrzne oferuje uchwyt na tablet dla drugiego rzędu siedzeń i podwójne gniazdo USB. Samochód kosztuje przynajmniej 84 990 zł.

Mitsubishi ASX / dziennik.pl

Specjalną serię ASX 2.2 DiD RalliArt wyposażono w tapicerkę skórzano-materiałową z czerwonymi przeszyciami i logotypem RalliArt, 18-calowe alufelgi, podświetlane nakładki na progi ze znaczkiem ASX a także chromowane ramki nawiewów, głośników oraz srebrną listwę na tylnym zderzaku. Emblemat RalliArt jest także na przednich błotnikach, pokrywie bagażnika samochodu i welurowych dywanikach w kabinie. Cena od 139 990 zł.

Każda wersja ASX w nowej odsłonie jest objęta 5-letnią gwarancją ograniczoną limitem 100 tys. km (do dwóch lat - bez limitu) oraz 5-letnim programem Mitsubishi Assistance Package. Ten ostatni ma gwarantować darmową pomoc w przypadku awarii, czy gapiostwa kierowcy, który zgubi kluczyki, pomyli się przy dystrybutorze lub nawet zapomni o zatankowaniu.

Mitsubishi ASX / Materiały prasowe

Jednak odświeżenie ASX to tylko gra wstępna przed wprowadzeniem trzech zupełnie nowych modeli. Pierwszym z nich będzie crossover pozycjonowany między ASX-em a outlanderem. Najpewniej zadebiutuje wiosną 2017 w czasie salonu samochodowego w Genewie.

Mitsubishi ASX / Mitsubishi