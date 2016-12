Toyota wraca do rajdów. W Helsinkach japoński producent odsłonił ostateczną wersję yarisa WRC, który w 2017 r. zadebiutuje w Rajdowych Mistrzostwach Świata.

Przy okazji Toyota zasygnalizowała także powrót do segmentu hot hatchów. Producent twierdzi, że jego obecność w WRC będzie nie tylko bazą do rozwoju technologii wykorzystywanych w samochodach seryjnych, ale także okazją do rozszerzenia w niedalekiej przyszłości gamy yarisa o wersję sportową.

Yaris z pazurem nie będzie musiał powalczyć z takimi tuzami jak volkswagen polo GTI czy ford fiesta ST.