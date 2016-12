Lexus LS400 był założycielem linii największych limuzyn japońskiej marki. Zadebiutował w 1989 roku w czasie salonu samochodowego w Detroit.

Historia zatoczyła koło i po 28 latach nowa generacja lexusa LS także pojawi się w tym samym miejscu. Samochód zbudowany został na nowej platformie, zaprojektowanej dla aut luksusowych - GA-L.

Lexus LS nowej generacji - pierwsze zdjęcie / Lexus

Projektanci nowego LS zapowiadają jako auto odważne stylistycznie z sylwetką zbliżoną do coupe. Wnętrze ma być niezwykle komfortowe.

Nowa limuzyna Lexusa powinna przypaść do gustu Agnieszce Radwańskiej. Przypominamy, że japońska marka jest jej sponsorem - co oznacza, że tenisistka korzysta na co dzień z tych samochodów.

Nie tamuję ruchu drogowego, dlatego w moim garażu musi stać mocne auto - stwierdziła Agnieszka Radwańska.

Sponsorem Agnieszki Radwańskiej jest Lexus / Lexus

Pod koniec 2015 roku Radwańska odebrała kluczyki do nowego hybrydowego GS 450h. A przesiadła się do tego modelu z… lexusa LS 600h L (na zdjęciach; L oznacza wersję przedłużaną), którego producent przedstawia jako najpotężniejszego na świecie sedana z napędem w pełni hybrydowym.