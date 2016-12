- Umowa dotycząca wsparcia inwestycji koncernu Daimler AG, polegającej na budowie zakładu produkcyjnego komponentów i silników samochodowych w Jaworze została podpisana 7 grudnia - usłyszał dziennik.pl w departamencie komunikacji Ministerstwo Rozwoju.

Resort potwierdził też oficjalnie, że zakres udzielonego wsparcia to maksymalnie 18,7 mln euro. Pierwsza transza może być wypłacona w 2019 roku.

- Wsparcie inwestycji, zostanie udzielone ze środków "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023" - dodało ministerstwo kierowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. - Do 2026 r. Daimler będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku CIT w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK, do wysokości intensywności pomocy - zaznaczył resort.

Dzień wcześniej Mercedes wygrał rywalizację o nagrodę PAIiIZ dla inwestycji o największej wartości. Trofeum z rąk wiceministra rozwoju Tadeusza Kościńskiego odebrał prezes Mercedes-Benz Manufacturing Polska, Andreas Schenkel.

Daimler planuje zainwestować łącznie 500 mln euro w nowy zakład w Jaworze, położonym niecałe 70 km na zachód od Wrocławia. To będzie pierwsza fabryka Mercedesa w Polsce. Powstanie tam 500 nowych miejsc pracy.

- Na liście mieliśmy 7 lokalizacji. Po wizycie w Jaworze wiedzieliśmy, że to jest to. Każde z naszych nowych 500 miejsc pracy w nowej fabryce stworzy w regionie kolejne w proporcji 1 do 6 - powiedział Markus Schafer z zarządu Mercedes-Benz Cars.