1,6 mln - tyle sztuk audi Q5 kierowcy kupili od chwili jego debiutu 2008 roku. SUV stał się jednym z najbardziej popularnych modeli Audi i spotkać go można na drogach ponad 100 państw. W Polsce Q5 było najczęściej wybieranym autem tej marki. Ale 8 lat to kawał czasu w życiu samochodu. Zwłaszcza, że konkurencja nie śpi. Dlatego Audi wprowadza na polski rynek zupełnie nowe Q5, które można już zamawiać.

Audi Q5 drugiej generacji mierzy 4,66 m długości, 1,89 m szerokości oraz 1,66 m wysokości, a rozstaw osi to 2,82 m. Jest zatem delikatnie większe od poprzednika, ale nawet o 90 kg lżejsze, dzięki zastosowaniu stali o wysokiej wytrzymałości oraz aluminium.

Jak wygląda? Nowe Q5 zachowało wyważone proporcje poprzednika. Auto zdaje się być niżej osadzone nad drogą niż pierwsza generacja. Z przodu dominuje pojedynczo obramowana osłona chłodnicy z masywną ramą. Na życzenie, Audi dostarczy Q5 z reflektorami diodowymi lub diodowymi Matrix LED wysokiej rozdzielczości (z kierunkowskazami ze zdynamizowanym sposobem sygnalizowania).

Audi Q5 / Audi

Co ma w środku? Inżynierowie obiecują dużo miejsca dla pięciu osób. Trójramienna kierownica może być ogrzewana, a fotele zrobią masaż. Zamiast zwykłych zegarów Audi oferuje jedną ze swoich największych innowacji, czyli wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala. Nowe Q5 można też mieć z dużym panelem dotykowym znanym już z Q7. Za jego pomocą nie tylko można wpisywać litery, urządzeni rozpoznaje gesty niczym smartfon i "drga" dla potwierdzenia wykonanej operacji.

Bagażnik w zależności od pozycji oparcia tylnej kanapy ma pojemność od 550 do 610 l, czyli o 10 litrów większą niż w poprzednim modelu. Po złożeniu oparć kufer połknie do 1550 l.

Audi Q5 / Audi

Skąd moc? Pod maską nowego audi Q5 znajdziemy na początku cztery silniki - 2.0 TDI o mocach 150 i 190 KM, 3.0 TDI rozwijający 286 KM oraz 2.0 TFSI/252 KM. Napęd quattro ultra jest seryjnie montowany ze wszystkimi silnikami poza 150-konnym turbodieslem (w tym przodku wymaga dopłaty).

Napęd na wszystkie koła nie jest to już stałym układem 4x4, ale z dołączaną tylną osią. Rozwiązanie pomyślano tak by odłączało napęd kół tylnej osi zawsze wtedy, gdy ten nie jest potrzebny, a w razie potrzeby załącza go ponownie - komputer przewiduje kiedy może być potrzebna dodatkowa trakcja i zapobiegawczo przekazuje moc również na tył. W wersji z silnikiem V6 można dokupić także sportowy mechanizm różnicowy tylnej osi, który indywidualnie rozdziela moment obrotowy między kołami.

Audi Q5 / Audi

Na pokładzie wśród innowacji znalazł się także asystent jazdy w korku oraz opcjonalne zawieszenie pneumatyczne, w którym można regulować siłę tłumienia nierówności i prześwit na pięciu poziomach.

W seryjnym systemie wyboru dynamiki jazdy Audi drive select, który reguluje pracę różnych układów i podzespołów, kierowca może wybrać jeden z aż siedmiu trybów jazdy. Dwa nowe ustawienia to lift/offroad i allroad.

Audi Q5 / Audi

Co i za ile? Ceny nowego SUV-a startują z poziomu 159 tys. zł za wersję z silnikiem 2.0 TDI o mocy 150 KM i z manualną skrzynią biegów. Oprócz tego wariantu, dostępne będą także wersje z tą samą jednostką napędową 2.0 TDI (190 KM), ale z napędem na cztery koła quattro i z automatyczną skrzynią biegów S tronic oraz z benzynowym silnikiem 2.0 TFSI o mocy 252 KM, również z napędem na cztery koła quattro i z automatyczną skrzynią biegów. Nowością w ofercie jest możliwość zamówienia wersji "sport" dla tych wariantów silnikowych.

W standardzie wszystkich wersji producent oferuje m.in. system Audi pre sense city wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, który na bazie obrazów kamery rozpoznaje możliwość kolizji i ostrzega kierowcę poprzez ingerencję w działanie układu hamulcowego, reflektory ksenonowe z dynamiczną regulacją zasięgu i diodowe światła do jazdy dziennej, wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy, automatyczną klimatyzację czy system Audi drive select.

Audi Q5 / Audi

Z listy pakietów wyposażenia opcjonalnego można wybrać m.in. zawieszenie sportowe, układ regulacji tłumienia amortyzatorów, Audi virtual cockpit, rozbudowane pakiety stylistyczne, nawigację MMI navigation plus z MMI Touch plus masę systemów wspomagania kierowcy.

Nowe audi Q5 zjeżdża z taśmy w nowej fabryce niemieckiej marki Meksyku. W salonach sprzedaży pojawi się z na początku 2017 roku.