AGH podpisało umowę z przedsiębiorstwami CAT Traffic, Kapsch Telematic Services, Kistler Eastern Europe i TRAX elektronik. Firmy te od 2014 r. tworzą z uczelnią Zespół ds. Administracyjnych Systemów WIM (Weigh-In-Motion).

Prawdopodobnie w ciągu roku Zespół WIM określi wymagania dotyczące przyszłych konstrukcji i technologii, które pozwolą stworzyć nowoczesne systemy ważenia pojazdów.

Zdaniem specjalistów z AGH systemy WIM mogą w przyszłości przyczynić się do poprawy stanu infrastruktury drogowej, a co za tym idzie – do bezpieczeństwa na drogach.

Systemy te umożliwiłyby kontrolę masy pojazdów, które jeżdżą po drogach. Prof. Janusz Gajda z AGH powiedział, że obecnie taka kontrola jest prowadzona przez inspektorów transportu drogowego, ale jest ona wyrywkowa i dotyczy niewielkiego odsetka pojazdów.

„Nasza idea polega na zastosowaniu automatycznych kontroli, prowadzonych na takim poziomie dokładności, żeby można było bezpośrednio wyciągać konsekwencje administracyjne - tak jak to w tym momencie robią fotoradary w stosunku do przekroczeń dotyczących prędkości pojazdów” – wyjaśnił profesor.

Z kolei dr inż. Piotr Burnos podkreślił, że wprowadzenie systemów WIM pozwoliłoby zaoszczędzić miliony złotych, przeznaczanych na naprawę odcinków, zniszczonych przez najcięższe samochody.

Eksperci, którzy podpisali porozumienie, zamierzają też prowadzić działania edukacyjne. „Byłyby one adresowane do organów administracji państwowej, które będą podejmowały ewentualne decyzje o wdrożeniu systemów w Polsce. Chcemy doprowadzić do tego, by te działania (wdrożenie systemów WIM-PAP) były podejmowane nie na podstawie jakichś emocji, tylko żeby były oparte na doświadczeniu, wiedzy merytorycznej” – powiedział profesor.

Od ponad dekady na świecie prowadzone są prace w zakresie wprowadzenia systemów ważenie pojazdów w ruchu do systemu prawnej kontroli masy pojazdów. Jak poinformowało AGH, nikomu, poza Czechami, do tej pory się to nie udało; Polska, jako drugi kraj na świecie, ma szansę używać systemów WIM w celów egzekwowania przepisów.

„Praca nad takimi systemami oznacza dla nas +działanie w awangardzie+, tzn. jesteśmy liderem tej idei w Polsce i jednym z liderów na świecie, ponieważ wiele krajów podejmuje podobne działania” – powiedział profesor.

Prace naukowe i techniczne nad systemami WIM trwają w AGH od ponad 10 lat. Zastosowanie tych systemów do kontroli masy pojazdów jest alternatywą dla obecnie stosowanego, statycznego systemu kontroli na poboczu drogi.