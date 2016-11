Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ogłosił oficjalnie, że zainwestuje w Polsce. W 2017 roku fabryka silników FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej zajmie się produkcją dwóch nowych jednostek benzynowych. Wcześniej mówiło się, że w grę wchodzi kwota ok. miliarda zł. (CZYTAJ WIĘCEJ>>)

Dzięki decyzji koncernu, gama produkowanych w FCA Powertrain w Bielsku-Białej jednostek napędowych, wzbogaci się o 3-cylindrowy silnik o pojemności 1 litra oraz w przyszłości o 4-cylindrowy 1,3 litra. Jednostki te należą do nowej globalnej rodziny FCA, rodziny małych silników o nazwie FireFly. Nowe konstrukcje będą montowane w fiacie 500 i pandzie.

Fiat 500 i panda są na pierwszym i drugim miejscu najlepiej sprzedających się samochodów segmentu A w Europie. Wspólny udział w rynku to niemal 30 proc.

Fiat 500 / Fiat

Mniejszy nowy silnik to trzycylindrowa konstrukcja o pojemności jednego litra. Jednostka ma wytwarzać 72 KM mocy i 102 Nm momentu obrotowego. Kadłub oraz głowice wykonano z aluminium. Motor spełnia normę emisji spalin euro 6, a wyposażono go w dwa zawory na cylinder i zmienne fazy rozrządu. Co istotne, to mechaniczne serce bez turbodoładowania.

Nowa czterocylindrowa konstrukcja o pojemności 1,3 l rozwija moc 101 KM i moment obrotowy 134 Nm.

240 tys. km przebiegu bez zadyszki

Inżynierowie zapowiadają, że jednostki z serii FireFly będą znacznie bardziej trwałe w porównaniu do propozycji konkurencji wspomaganej turbodoładowaniem. Silniki, które wyprodukuje fabryka w Bielsku-Białej powinny bez problemów wytrzymać przebiegi rzędu 240 tys. km.

Obecnie bielski zakład produkuje turbodiesla 1.3 MultiJet II oraz dwucylindrowy silnik benzynowy 0.9 TwinAir. Wiadomo, że przyszłym roku nowe jednostki (1.0/72 KM i 1.3/101 KM) zastąpią benzynowe silniki 1.2/69 KM i 1.4 16V.

Przypominamy, że na początku 2016 roku polska fabryka silników FCA pobiła rekord. Z linii produkcyjnej w Bielsku-Białej zjechał egzemplarz turbodiesla 1.3 MultiJet o numerze 6 000 000. Rekordowa jednostka o mocy 95 KM trafi pod maskę fiata 500 produkowanego w Tychach.