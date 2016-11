Fiat tipo nowej generacji jako 5-drzwiowy hatchback oraz kombi zadebiutowały oficjalnie w Warszawie podczas VIII edycji Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych - Fleet Market 2016. Dzięki temu rodzina tipo jest już w komplecie - oba modele dołączyły do limuzyny, na którą zebrano już 3,5 tys. zamówień.

Pod względem wymiarów nowy hatchback Fiata ma 4,37 m długości, 1,79 m szerokość i 1,50 m wysokości. Tipo kombi jest niego o 20 cm dłuższe (mierzy 4,57 m) i o centymetr wyższe (relingi dachowe seryjne; szerokość auta identyczna jak w przypadku 5d). Dodatkowe centymetry przekładają się na ilość miejsca w kabinie…

Fiat tipo / Fiat

Nowy tipo w wersji 5-drzwiowej powinien swobodnie zmieścić piątkę pasażerów, w dodatku słusznej postury. To, że konstruktorzy dobrze rozplanowali wnętrze auta, docenią przede wszystkim podróżujący na tylnej kanapie. Pod względem ilości miejsca na nogi, tipo staje w czołówce klasy kompakt: odległość pomiędzy krawędzią przodu siedzenia, a piętą pasażera wynosi 1 m i 7 cm z przodu i 93,4 cm z tyłu - w ocenie ludzi z Fiata ta ostatnia wartość jest charakterystyczna dla większych sedanów (wyższego segmentu).

Fiat tipo oferuje największy bagażnik w klasie

Ogromną zaletą pięciodrzwiowej wersji nadwoziowej jest również bagażnik - dzięki 440 l pojemności nie ma sobie równych wśród rywali na polskim rynku (peugeot 308 - 398 l, golf i cee’d po 380 l, astra - 370 l, focus 363 l a auris 360 l). Dla porównania fiat bravo zapewniał 400-litrowy kufer.

Fiat tipo / Fiat / ALDOFERRERO

Odmiana kombi przy piątce pasażerów na pokładzie do bagażnika zmieści 550 l - to o 10 litrów więcej niż nowa astra sports tourer. Kia cee’d kombi w tym pojedynku zmieści o 22 l mniej niż tipo z plecakiem. Tylna kanapa Fiata jest asymetrycznie dzielona i składana, a po powiększeniu kufra powstaje niemal płaska powierzchnia i można przewieźć ładunki o długości dochodzącej do 1,8 m.

Fiat tipo kombi / Fiat

Klasa aut kompaktowych to w największy segment w Polsce - stanowi prawie 30 proc. całego rynku nowych samochodów osobowych (sprzedaż powyżej 100 tys. egzemplarzy rocznie). Nowe wersje nadwoziowe tipo wpisują się w najczęstszy wybór przedsiębiorstw, które odpowiadają za niemal 70 proc. zakupów nowych osobówek nad Wisłą. Fiat wreszcie będzie miał czym walczyć o klientów.

Benzyna, diesel i silnik zaprojektowany pod LPG

Fiat tipo hatchback i kombi będą dostępne z trzema systemami zasilania. Najtańszy silnik w obu nadwoziach to czterocylindrowa jednostka benzynowa 1.4/95 KM połączona z sześciobiegową skrzynią manualną (maksymalny moment 127 Nm przy 4500 obrotów/min).

Fiat tipo / Fiat / ALDOFERRERO

Mocniejszy doładowany silnik 1.4 T-Jet/120 KM (moment maksymalny 215 Nm przy 2500 obr./min) dzięki temu, że został zaprojektowany do pracy na LPG może być ciekawą ofertą z punktu widzenia polskich kierowców. Jednostka skrywa zawory i gniazda zaworowe dostosowane do spalania gazu, jest także wyposażona w specjalny kolektor dolotowy oraz wszelkie dodatkowe wiązki elektryczne. Instalacja LPG trafia do auta w fabryce, dlatego samochody tak wyposażone objęte są pełną gwarancja producenta. A dopłata modelu po konwersji na gaz to 3,5 tys. zł. Trzecią jednostką benzynową jest 1.6/110 KM seryjnie łączone z sześciobiegowym automatem.

Fiat tipo / Fiat

Turbodiesle są dwa - produkowany w Bielsku-Białej 1.3/95 KM (200 Nm) oraz 1.6/120 KM (320 Nm). Słabsza jednostka współpracuje z ręczną 5-biegową przekładnią. Mocniejszy silnik jest łączony z sześciobiegową skrzynią manualną - zamiast tego będzie można zażyczyć sześciostopniowy automat dwusprzegłowy. Producent obiecuje, że w cyklu mieszanym tipo 1.6 MultiJet II 120 KM spali 3,7 l/100 km.

Fiat tipo to najtańszy kompakt na rynku

Fiat tipo jako 5-drzwiony hatchback i kombi dostępne będą w Polsce w trzech poziomach wyposażenia: pop, easy, lounge.

Najtańszy nowy fiat tipo w wersji pop to samochód z silnikiem benzynowym 1.4/95 KM i 6-biegową manualną skrzynią. Wyposażenie standardowe zawiera m.in. klimatyzację, radio z portem USB, centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz lusterka zewnętrzne, elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy. Tak wyposażony tipo 5d w promocji z okazji debiutu kosztuje 49 900 zł (regularna cena - 53 tys. zł).

Samochód ze 120-konnym 1.4 Turbo w odmianie pop wyceniono na 55 900 zł (z LPG plus 3,5 tys. zł), a najbogatsza wersja lounge 1.4/95 KM jest osiągalna za 59 900 zł (automatyczna klimatyzacja, tempomat, radio UConnect z 7-calowym dotykowym ekranem i Bluetooth, 6 głośników, 16-calowe alufelgi). Dla porównania najtańsza kia cee’d to wydatek ok. 57 tys. zł; opel astra, peugeot 308 i toyota auris kosztują po 59 900 zł. Volkswagen golf to już przeszło 64 tys. zł.

Fiat tipo / Fiat

Tipo kombi z identycznym układem napędowym w odmianie Pop kosztuje od 53 400 zł i w stosunku do hatchbacka oferuje dodatkowo w standardzie relingi dachowe, elektrycznie regulowane szyby tylne, podwójną podłogę bagażnika, po bokach są półki i nie brakuje haczyków na torby. Również w przypadku tipo z plecakiem Fiat jego cenę skalkulował tak by był najtańszym kombi na polskim rynku. Konkurencyjna kia cee’d kombi kosztuje od 60 490 zł, ceny opla astra sports tourer startują od 63 800 zł.

Zamówienia na nowego fiata tipo można już składać, a pierwsi kierowcy wyjadą na drogi nowymi kompaktami w pierwszym kwartale 2017 roku.

Dostępny nad Wisłą od lutego tego roku tipo sedan zaskoczył klientów niezwykłym zestawieniem wyposażenia, jakości i ceny zaczynającej się już od 43 200 zł za auto z klimatyzacją i radiem UConnect z USB. Teraz do sedana dołączają dwie wersje pięciodrzwiowe: hatchback oraz kombi. Wszystkie trzy odmiany łączą wspólne wartości, ale każda z nich charakteryzuje się własnym stylem, tak zróżnicowanym, jak różne są grupy docelowe: młodzi ludzie, pary czy rodziny, a także klienci flotowi - powiedział dziennik.pl Rafał Grzanecki, manager marek Fiat i Abarth.

Fiat tipo / Fiat / ALDOFERRERO