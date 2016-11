Alfa Romeo odlicza ostatnie chwile do premiery nowego modelu w czasie salonu samochodowego w Los Angeles. Słynna firma z Italii twierdzi, będzie to kolejny kamień milowy w jej ponad 100-letniej historii... Czego można spodziewać się po tajemniczych zapowiedziach?

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że 16 listopada zadebiutuje Alfa Romeo Stelvio, czyli pierwszy SUV w historii włoskiej stajni. Wiadomo, że samochód niedawno przechodził ostatnie szlify przed światowym show. A w fabryce w Cassino dobiegają końca przygotowania do seryjnej produkcji - auto będzie wytwarzane na tej samej linii co limuzyna giulia.

Alfa Romeo zdjęciem przełęczy Stelvio potwierdza nazwę nowego modelu? / Alfa Romeo

Zresztą nowy SUV Alfy powstał właśnie na platformie giulii i to z nią będzie dzielić układ napędu 4x4 oraz silniki. Dlatego pod maską Stelvio należy spodziewać się dwulitrowej jednostki turbobenzynowej o mocy 200 KM oraz wysokoprężnego serca 2.2 JTDM (150 i 180 KM). Nie jest wykluczone, że najmocniejsza odmiana dostanie doładowane 3.0 V6/510 KM stworzone wspólnie z Ferrari, a które już napędza topową giulię quadrifoglio.

Dla Alfy Stelvio ważnym rynkiem będzie nie tylko Europa, ale także USA (możne nawet głównie Ameryka?). Dlatego na miejsce premiery wybrano Los Angeles. W sprzedaży samochód pojawi się na początku 2017 roku. W 107. rocznicę założenia marki Alfa Romeo.

Przełęcz Stelvio widziana oczami Alfa Romeo / Alfa Romeo

Nazwa nowego modelu marki Alfa Romeo pochodzi od przełęczy Stelvio. Położona 2757 m n.p.m. to najwyższa przejezdna przełęcz we włoskich Alpach Wschodnich. 48 z 60 ostrych zakrętów powoduje, że najtrudniejszy jest podjazd na przełęcz z kierunku północno-wschodniego. Słaba widoczność samochodów nadjeżdżających z przeciwka na podjazdach sprawia, że ciągle trzeba być skoncentrowanym. Jeremy Clarkson w jednym z odcinków "Top Gear" określił ten pełen serpentyn podjazd jako "najlepszą na świecie drogę do jazdy samochodem". Przejazd przez przełęcz często bywa jednym z etapów wyścigu kolarskiego Giro d'Italia.

Przełęcz Stelvio, Włochy / Shutterstock