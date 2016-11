Alfa Romeo Stelvio to największa sensacja salonu samochodowego w Los Angeles. Słynna firma z Italii twierdzi, że to kolejny kamień milowy w jej ponad 100-letniej historii...

Alfa Romeo Stelvio / Alfa Romeo

Włosi wzorem Giulii na początek pokazali Stelvio w najmocniejszej odmianie Quadrifoglio. Sercem auta jest współtworzony z Ferrari 6-cylindrowy turbobenzynowy silnik 2.9 o mocy 510 KM (maksymalny moment obrotowy wynosi 600 Nm). Producent zapewnia, że auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 3,9 sekundy i potrafi rozpędzić się maksymalnie do - uwaga! - ponad 280 km/h.

Alfa Romeo Stelvio ma 4,68 m długości, 1,65 wysokości i 2,16 szerokości. Na liście rywali jest BMW X3, Audi Q5 czy Porsche Macan.

Co ciekawe, pod względem sprintu nowy SUV Alfy okazuje się przynajmniej na papierze lepszy od Porsche Macan Turbo z pakietem performance (4,4 s do 100 km/h) i Maserati Levante S (5,2 s).

W ofercie pojawią się też i bardziej przyziemne, czterocylindrowe silniki już montowane w Giulii: benzynowy 2.0 Turbo i turbodiesel o pojemności 2,2 litra. Wszystkie odmiany mają w standardzie napęd na cztery koła i 8-biegowy automat, który zmienia biegi w czasie 150 milisekund.

"Gdy mijam Alfę Romeo, zdejmuję kapelusz" - mówił Henry Ford. Ciekawe, co powiedziałby dziś na widok najnowszego dzieła włoskich inżynierów.

Dla Alfy Stelvio ważnym rynkiem będzie nie tylko Europa, ale także USA (możne nawet głównie Ameryka?). Dlatego na miejsce premiery wybrano Los Angeles. Nowy SUV będzie produkowany w fabryce w Cassino na tej samej linii co limuzyna Giulia. Stelvio w sprzedaży pojawi się w 2017 roku. W 107. rocznicę założenia marki Alfa Romeo.

Nazwa nowego modelu marki Alfa Romeo pochodzi od przełęczy Stelvio. Położona 2757 m n.p.m. to najwyższa przejezdna przełęcz we włoskich Alpach Wschodnich. 48 z 60 ostrych zakrętów powoduje, że najtrudniejszy jest podjazd na przełęcz z kierunku północno-wschodniego. Słaba widoczność samochodów nadjeżdżających z przeciwka na podjazdach sprawia, że ciągle trzeba być skoncentrowanym. Jeremy Clarkson w jednym z odcinków "Top Gear" określił ten pełen serpentyn podjazd jako "najlepszą na świecie drogę do jazdy samochodem". Przejazd przez przełęcz często bywa jednym z etapów wyścigu kolarskiego Giro d'Italia.

Przełęcz Stelvio widziana oczami Alfa Romeo / Alfa Romeo

