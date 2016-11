- Nam zależy, aby dostosować cenę do ryzyka, a nie podnosić wszystkim za wszelką cenę, by wykazać lepszy wynik - dodał członek zarządu Tomasz Kulik. - Chcielibyśmy - ale proszę tego nie traktować jako deklarację - osiągnąć rentowność w tym segmencie w 2017 r.

Wynik techniczny w OC komunikacyjnym (różnica między wypłatą odszkodowań a zebraną składką), po trzecim kwartale roku sięgnął minus 121,8 mln zł, reszta rynku odnotowała w tym czasie minus 484,7 mln zł.

Udział rynkowy PZU w ubezpieczeniach AC wynosi 42,5 proc., a w OC komunikacyjnych 40,8 proc.

Hodgkiss wyjaśnił, że rynek ubezpieczeń w Polsce urósł ostatnio o około 12 proc.

- PZU razem z Link4 odnotowały wzrost w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w trzecim kwartale tego roku o 3,8 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2015 r., a w ubezpieczeniach na życie o 1,6 proc. - poinformował prezes PZU Michał Krupiński.

Dodał, że jednocześnie ubezpieczyciel dba o dyscyplinę kosztową. - Chcemy obniżyć koszty o 400 mln zł w perspektywie do 2020 roku i to już się dzieje - zapewnił prezes. Do końca trzeciego kwartału spółka zredukowała koszty o 62 mln zł, do 1126 mln zł.

Michał Krupiński, pytany przez dziennikarzy o ewentualne przejęcia przez PZU banku Pekao SA i Pioneera od UniCredit, stwierdził: Nie komentujemy.

Zaprzeczył natomiast jakoby PZU miało odkupić aktywa SABMillera w naszym regionie (w Polsce Kompania Piwowarska).

Zysk netto Grupy PZU w III kwartale 2016 roku wzrósł do 649 mln zł z 510,9 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Rynek spodziewał się, że zysk netto wyniesie 631 mln zł.

Po trzecim kwartale Grupa PZU osiągnęła zysk na poziomie 1 mld 508 mln zł, czyli mniej o 17,7 proc. - Miała na to wpływ przecena pakietu akcji Grupy Azoty - wyjaśnił Kulik.

Spółka po trzecim kwartale roku zwiększyła przypis składki o 9,2 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku do poziomu 14 mld 706,3 mln zł.

Odszkodowania netto wyniosły w trzecim kwartale 2016 r. 3 mld 606,9 mln zł i były 9 proc. wyższe od poziomu oczekiwanego przez rynek. Analitycy spodziewali się odszkodowań na poziomie 3 mld 311,6 mln zł, w przedziale oczekiwań 3 mld 144 - 3 mld 660 mln zł. Odszkodowania wzrosły 17 proc. rdr i 16 proc. kdk. Odszkodowania netto po trzecim kw. wyniosły zaś 9 mld 771,3 mln zł, czyli wzrosły o 7,6 proc.

Michał Krupiński zapewnił, że realizacja strategii PZU na lata 2016-2020 idzie bardzo dobrze. - Już teraz osiągnęliśmy udział w rynku ubezpieczeń majątkowych na poziomie 36,6 proc., podczas gdy zakładany poziom do 2020 roku to 35 proc. Podobnie, jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie - mamy już 11,2 proc. w stosunku do zakładanych 11 proc. - wyjaśnił.

Prezes zapewnił, że PZU jest także liderem w krajach bałtyckich. Na Litwie spółka Lietuvos Draudimas kontroluje 29,1 proc. rynku, a Lietuva Gyvybes Draudimas - 5,5 proc., na Łotwie AAS Balta - 27,5 proc., PZU Estonia - 14,4 proc., PZU Ukraina - 3,9 proc., a PZU Ukraina Życie - 8,3 proc.

Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa z 34,2-proc.