Dla miłośników motoryzacji Warsaw Moto Show to impreza obowiązkowa. Czemu? Po raz pierwszy na targach w Polsce będzie można zobaczyć najnowsze modele aut jakie prezentowano na paryskiej, październikowej wystawie. Zaprezentowane zostanie m.in. Ferrari model GTC4 Lusso.

Kolejna, polska premiera to najnowsze wcielenie wyścigowego porsche 911 GT3 R. To jeden z dwudziestu obecnie wyprodukowanych egzemplarzy tego auta, a pierwszy w ulepszonej specyfikacji na sezon 2017. Najnowsza wyścigowa broń Porsche powstała w oparciu o drogową najbardziej ekstremalną wersję 991 GT3 RS. Pojazd wyposażony jest w czterolitrowy wolnossący sześciocylindrowy silnik, którego moc jednak wzrosła do 500 KM.

Jeśli szukacie auta do miasta i w trudny teren trzeba koniecznie zobaczyć polską premierę nowego Land Rovera Discovery. To zdecydowanie wóz epoki cyfrowej. Technologie i systemy jakie zainstalowano w tym pojeździe gwarantują maksymalnie bezpieczeństwo, ale też możliwość korzystania z urządzeń przenośnych i pewną jazdę na wszystkich nawierzchniach i w każdych warunkach pogodowych.

Kia rio / KIA / Jakob Ebrey

Warsaw Moto Show to także miejsce, gdzie będzie można zobaczyć polską premierę kia rio. Wystarczy rzut oka na nadwozie, aby stwierdzić, że styliści postawili na bardziej dojrzałe linie. Za wygląd nowej Kii odpowiadają centra projektowe z Niemiec i USA. Zderzak z dużym wlotem powietrza, atrapa chłodnicy w stylu charakterystycznym dla nowych modeli koreańskiego producenta oraz projekcyjne reflektory wyposażone w diody LED do jazdy dziennej, przyczyniają się do nowoczesnej i eleganckiej prezencji.

Swoją obecność na targach zapowiedzieli też zawodnicy i uczestnicy rajdów: Krzysztof Hołowczyc, Petter Solberg, Kajetan Kajetanowicz, Maciej Wisławski i Alexandra Kutz. Te i wiele innych atrakcji już za kilka dni, 18-20 listopada podczas Warsaw Moto Show.