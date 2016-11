Takiego wyniku w historii marki Opel jeszcze nie było - po pierwszych 10 miesiącach roku liczba rejestracji samochodów tego producenta w Europie była wyższa o 45,5 tys. sztuk (około 5 proc.) i przekroczyła 977 tys. aut. Księgowi z Russelsheim podali, że ich firma od stycznia do końca października sprzedała już ponad milion samochodów, osiągając ten próg około 2 tygodnie wcześniej niż w 2015 roku. A słupki windują nowe modele aut.

Liderem i koniem pociągowym biznesu jest nowa astra produkowana w Gliwicach. Od początku 2016 roku sprzedano w Europie 235 tys. sztuk auta ze Śląska - to wzrost o około jedną czwartą (25 proc.). Polska fabryka GM pracuje teraz na najwyższych obrotach, by zaspokoić rekordowy popyt. Lista chętnych na ten samochód ciągle się wydłuża - Opel zebrał już 300 tys. zamówień (we wrześniu było ok. 275 tys.).

Opel astra / Opel

Opel zwiększył nie tylko sprzedaż w pierwszych 10 miesiącach roku - minimalnie (do 5,81 procent) zwiększył się również udział niemieckiej marki w europejskim rynku. W księgach odnotowano wzrosty w 12 krajach. W efekcie producent zanotował najlepszy 10 miesięczny wynik od 2011 roku - mimo całkowitego wycofania się z rynku rosyjskiego.

Ale nie tylko astra przypadła kierowcom do gustu. Debiutująca na rynku mokka X znalazła już ponad 75 tys. chętnych, choć dostępna jest dopiero od końca września. CZYTAJ WIĘCEJ>>

Niemiecka marka świetnie radzi sobie i nad Wisłą - w ciągu dziesięciu miesięcy 2016 Opel sprzedał w Polsce 30 395 samochodów (lepiej o ponad 15 proc. w odniesieniu do 2015). Firma jest jednocześnie liderem na rynku klientów indywidualnych (samochody kupione nie na firmę). Bestsellerem jest astra - od stycznia do końca października sprzedano niemal 12 tys. sztuk. Za nią uplasowała się corsa (5640 egzemplarzy). Mokka z wynikiem 3740 sztuk zamyka podium.

Opel ampera-e / Opel

Szefowie Opla twierdzą, że w 2017 roku zagrają o jeszcze wyższą stawkę. Firma wprowadzi na rynek siedem nowych modeli. To więcej niż kiedykolwiek w historii tej marki. Ofensywa nazwana kryptonimem "7 w 17" oprócz samochodu elektrycznego ampera-e (zasięg ponad 500 km) obejmuje nową generację insignii, która będzie dostępna z nadwoziem pięciodrzwiowym (grand sport), jako kombi (sports tourer) oraz w wersji uterenowionej (country tourer). CZYTAJ WIĘCEJ>>

Opel wjedzie również w szybko rozwijający się segment crossoverów (CUV) z modelem crossland X oraz z jeszcze jedną nowością z większym prześwitem w klasie astry i zafiry. Pod koniec 2017 ma debiutować nowa wersja vivaro. Ostatecznie plan przewiduje, że w latach 2016-2020 Opel wprowadzi na rynek 29 nowych modeli.