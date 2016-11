Volkswagen golf w nowych szatach i z nowymi silnikami zadebiutował w głównej fabryce w Wolfsburgu. Niemiecki producent po sprzedaniu ponad 33 mln sztuk tego modelu zdecydował się dać kierowcom odmienione wcielenie najpopularniejszego auta w historii koncernu. Za jednym zamachem ujawnił golfa 3d i 5d, sportowego golfa GTI, elektrycznego golfa GTE oraz kombi.

Pod względem stylistycznym przód i tył nadwozia wyróżniają nowe zderzaki. Projektanci uważają, że dzięki ich pracy samochód stał się bardziej wyrazisty, a przyczyniło się do tego m.in. połączenie osłony chłodnicy z reflektorami. Golf w ulepszonej odsłonie będzie teraz seryjne wyposażony w tylne lampy w technologii LED, a ledowe kierunkowskazy ze zdynamizowanym sposobem sygnalizowania pojawią się w topowej wersji auta. Co więcej, nowe światła diodowe w golfie z rocznika 2017 zastąpią stosowane dotąd ksenony. Najważniejsze zmiany kryją się jednak za odmłodzoną karoserią…

I tak po raz pierwszy w samochodzie klasy kompaktowej system multimedialny można obsługiwać przy pomocy gestów. Wystarczy machnąć dłonią a wyposażony w ekran o przekątnej 9,2 cala system wykona polecenie. Pociągnięcie w powietrzu dłonią powoduje, że umieszczone poziomo pola menu przesuwają się w lewą bądź w prawą stronę. Pozwala to przechodzić do kolejnych funkcji, zmieniać stacje radiowe, przesuwać w przód lub w tył listy piosenek, czy też wertować galerię zdjęć albo okładki albumów muzycznych. Samochód dostał również szereg innowacji pozwalających na buszowanie po internecie i łączenie ze smartfonami najróżniejszej maści.

Wzorem odnowionego audi A3 tradycyjne analogowe zegary można i w golfie zastąpić wirtualnymi wyświetlanymi w kolorze na 12,3-calowym ekranie. A te dają się konfigurować na pięć sposobów łącznie z prezentacją mapy niemal na całej powierzchni. To rozwiązanie debiutowało w audi TT, stosowane jest także w passacie.

Nowy golf czyta gesty, widzi pieszych

Golfa wzbogacono też o funkcję hamowania awaryjnego z nowym systemem rozpoznawania pieszych. Niemieckie auto "zauważy" nie tylko inne samochody, lecz także ludzi, którzy przechodzą w poprzek jezdni. Jeśli człowiekowi groziłoby ryzyko potrącenia, system ostrzeże kierowcę, a w ostateczności automatycznie zahamuje auto.

Jest też nowy asystent jazdy w korku, który umożliwi częściowo automatyczną jazdę do prędkości 60 km/h (sam podjeżdża i zatrzymuje się). Nowy golf będzie umiał również wezwać pomoc czy umówić się na przegląd. A kierowca za pomocą kluczyka zaprogramuje ulubione ustawienia auta i zapisze je na specjalnym koncie - Volkswagen opracował nową generację systemu personalizacji z myślą o kilku osobach korzystających z jednego auta.

Także parkowanie tyłem z przyczepą nie będzie już koszmarem - na odsiecz przyjdzie oferowany po raz pierwszy w samochodzie tej klasy system Trailer Assist znany z passata czy droższego audi Q7. Za pomocą przycisku służącego do regulacji lusterek zewnętrznych, który pełni w tym przypadku rolę dżojstika, kierowca może ustawić wybrany przez siebie kierunek jazdy auta z przyczepą. Kierownica obraca się sama, a szoferowi pozostaje jedynie obsługa gazu i hamulca.

Nowe silniki TSI i nowa 7-biegowa przekładnia DSG

Oprócz świeżej dawki systemów elektronicznych do nowego golfa wmontowano zmodernizowane silniki TSI z rodziny EA211. Po maską najpopularniejszego VW debiutuje nowa benzynowa jednostka turbo 1.5 TSI Evo. Jest to czterocylindrowy silnik o mocy 150 KM wyposażony w system odłączania cylindrów (250 Nm rozwija już przy 1500 obrotach na minutę). Producent twierdzi, że taki golf będzie średnio zużywać 4,9 l paliwa na 100 km. A w przygotowaniu jest jeszcze oszczędniejsza odmiana 1.5 TSI Blue Motion o mocy 130 KM (spalanie na poziomie 4,6 l/100 km).

Co ciekawe, jednostka 1.5 TSI Evo będzie wyposażona w funkcję "żeglowania" - po zdjęciu nogi z gazu silnik zostanie całkowicie wyłączany. Dotychczas było to możliwe jedynie w autach hybrydowych, ponieważ takie systemy jak elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego czy pompa wspomagania siły hamowania musiały pobierać prąd także wtedy, gdy silnik był wyłączony. To właśnie dzieje się w golfie 1.5 TSI Evo/130 KM - producent twierdzi, że zastosowana tu seryjnie funkcja żeglowania obniża zużycie paliwa w realnym ruchu o 0,4 l/100 km. A dzięki "żeglowaniu" oraz innym rozwiązaniom technicznym jednostka może zaoszczędzić do 1,0 litra benzyny na 100 km.

Spece z VW zaaplikowali także dodatkową porcję mocy golfowi GTI - po zastrzyku 10 KM będzie rozwijał 230 KM oraz 245 KM (GTI Performance). Nowa 7-biegowa przekładnia DSG (z dwoma sprzęgłami) będzie stopniowo zastępowała stosowane dzisiaj golfach wszystkie 6-biegowe przekładnie DSG.

