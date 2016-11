Nowy opel insignia grand sport, która obecnie przechodzi ostateczne testy (CZYTAJ WIĘCEJ>>) będzie pierwszym samochodem w klasie wyposażonym w matrycowe reflektory IntelliLux LED drugiej generacji. To bardziej zaawansowany i mocniej rozbudowany system od układu jaki przed rokiem zadebiutował w astrze produkowanej w Gliwicach. A ten zastosowany w nowej insigni oferuje m.in. dodatkowe funkcje zapewniające jeszcze lepszą widoczność po zmroku.

Opel insignia grand sport / Opel

W opinii konstruktorów w ten właśnie sposób zaawansowana technologia, dotychczas zarezerwowana dla drogich i luksusowych modeli (np. audi A8 i reflektory matrix LED), stanie się dostępna dla kierowców ze znacznie chudszym portfelem. Na czym polega jego niezwykłość?

Wszystko zaczęło się od prezentacji w 2013 roku prototypowego opla monza, który jak się później okazało zapowiadał stylistykę astry. A teraz jego kształty znajdą też odbicie w nowej insigni. Już wtedy spece od oświetlenia zachodzili w głowę jak dopasować matrycowe oświetlenie do zmrużonych reflektorów insigni drugiej generacji.

Opel monza / Opel

Męki inżynierów skrócił błyskawiczny rozwój oświetlenia diodowego. Kiedy trwały prace nad astrą, rozmiary diod LED malały, a ich moc rosła. Inżynierowie Opla wykorzystali te zalety i w wąskich reflektorach nowej insignii (inspirowanych studyjnym modelem monza) upchnęli aż 32 segmenty diodowe. Warto zauważyć, że astra wyposażona w podobny układ ma o połowę mniej diod LED (16 zestawów; po 8 z każdej strony auta), a efekt w trakcie jazdy nocą jest niesamowity.

Opel insignia grand sport / Opel

W ocenie konstruktorów podwojona liczba segmentów diodowych pozwala na bardziej płynne i precyzyjne ruchy snopa światła, który jest jeszcze jaśniejszy niż w mniejszym modelu Opla. Dodatkowo by zwiększyć widoczność podczas pokonywania zakrętów przy włączonych światłach drogowych, inżynierowie zaopatrzyli reflektory insignii 2017 w nową funkcję. Intensywność światła generowanego przez wewnętrzne segmenty matrycy rośnie w zależności od kąta skręcania pojazdu, co przekłada się na lepsze doświetlenie zakrętu.

Kolejną cechą poprawiającą widoczność zza kierownicy nowej insignii jest oświetlenie punktowe zintegrowane z reflektorami IntelliLux LED, dzięki któremu światła drogowe uzyskują zasięg aż do 400 m.

Opel insignia grand sport / Opel

Co ciekawe, nowe matrycowe oświetlenie insigni II generacji jest na tyle sprytne, że gdy tylko auto wyjedzie za miasto, wówczas reflektory automatycznie włączają się i same w czasie rzeczywistym dostosowują długość i kształt wiązki świetlnej do sytuacji w ruchu drogowym - komputer rozpoznaje obszar zabudowany, autostradę czy pokonywanie zakrętu lub łuku drogi. A najlepsze jest to, że pozwalają na jazdę z włączonymi światłami drogowymi nawet wtedy, gdy z naprzeciwka zbliża się inny pojazd - system samoczynnie kształtuje snop światła, by nie oślepiać innych kierowców.

Opel insignia grand sport oficjalnie zadebiutuje w marcu 2017 roku na salonie motoryzacyjnym w Genewie.