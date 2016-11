Opel od 1899 roku, czyli od chwili rozpoczęcia produkcji samochodów, nie wprowadzał na rynek aż tylu nowych aut w jednym roku kalendarzowym. A ujawniony właśnie w Russelsheim plan o kryptonimie "7 w 17" to ledwie czwarta część ofensywy obejmującej wypuszczenie 29 świeżych modeli w latach 2016-2020. Karl-Thomas Neumann, dyrektor generalny Opla zaznacza, że w tym czasie dojdzie do całkowitego odnowienia pozycjonowania i oferty firmy.

Na potwierdzenie obietnic niemiecki producent ogłosił, że już na początku 2017 roku na rynek wprowadzi nowy samochód z czymś "eXtra". Podał też nazwę tego auta. Wiadomo, że z początkiem przyszłego roku do modelu mokka X, dołączy nowy crossover opel crossland X. Tym samym marka z Russelsheim wjedzie do nowej dla siebie kategorii rynku. Niemiecka prasa przy okazji twierdzi, że nowość ze zwiększonym prześwitem zastąpi merivę.

Także w przyszłym roku astra z Gliwic i zafira doczekają się rodzeństwa. Opel potwierdził, że na rynek wjedzie nowy crossover segmentu C. Tym samym niemiecki producent powiększy ofertę w klasie kompaktowej i będzie walczyć o względy kierowców z takimi autami jak volkswagen tiguan czy toyota RAV-4.

Od 2010 roku sprzedaż pojazdów sportowo-użytkowych i crossoverów zwiększyła się pięciokrotnie. Opel czuje pieniądze i w 2017 wprowadzi dwa nowe modele z większym prześwitem.

Jednak to nie wszystko, co Opel szykuje na 2017. Już wiosną przyszłego roku na drogi wjedzie elektryczna ampera-e. Producent twierdzi, że ten samochód dzięki zasięgowi ponad 500 km (zgodnie z testem NEDC) zrewolucjonizuje rynek pojazdów na prąd. Ponadto nowość na baterie ma zapewniać osiągi auta sportowego w połączeniu z przestronnością samochodu pięciodrzwiowego klasy kompaktowej. CZYTAJ WIĘCEJ modelu ampera-e>>

Opel ampera-e / Opel

W 2017 roku zadebiutuje nowy model flagowy czyli opel insignia grand sport. Następca insigni produkowanej od 2008 roku to pięciodrzwiowy sedan o sylwetce coupe. W dodatku lżejszy o ponad 170 kg od poprzednika. Poza dynamiczną sylwetką auto ma oferować sportowe właściwości jezdne i napęd na wszystkie koła.

Siedem premier: ofensywa modelowa od ampery-e do flagowej insignii (foto) / Opel

Plan 7 w 17 obejmuje też wprowadzenie na rynek dużego kombi. Mowa o nowym wcieleniu insigni sports tourer. Ponoć przestronność w środku, w porównaniu z poprzednikiem, znacznie się zwiększyła. Dotyczy to szczególnie miejsc z tyłu i pojemności bagażnika. Auto z plecakiem podobnie jak insignia grand sport, stylistycznie będzie nawiązywać do prototypowego modelu monza concept z 2013 roku.

Jednym z siedmiu nowych modeli będzie nowa insignia country tourer, czyli bardziej wszechstronne kombi z napędem 4x4 i terenową zbroją. Auto będzie tańszym odpowiednikiem dla Audi rodziny allroad.

Opel zapowiada też, że pod koniec przyszłego roku model vivaro pojawi się w zupełnie nowej odsłonie - bardziej komfortowej.

- Dzięki aż siedmiu nowym modelom na rok 2017 marka Opel odmieni się całkowicie w ciągu najbliższych 12 miesięcy - zapowiada Karl-Thomas Neumann, dyrektor generalny firmy Opel. - Ampera-e to samochód, który sprawia że mobilność elektryczna jest możliwa na co dzień. Insignia drugiej generacji to elegancja w nowym wydaniu, lekkość i sportowy duch. Z kolei całkiem nowe crossovery z segmentów B i C powiększają naszą ofertę modelową w obszarze o decydującym znaczeniu, co jeszcze bardziej zdynamizuje nasz wzrost - dodał.