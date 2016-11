Skoda octavia to od 2009 roku najchętniej kupowany nowy samochód w Polsce. Obecna generacja tego modelu jest na rynku od trzech lat i teraz Czesi doszli do wniosku, że czas na zmiany w ich hicie. Odmienioną octavię będzie można poznać po nowym spojrzeniu ze światłami podzielonymi niczym w… mercedesie klasy E. (CZYTAJ WIĘCEJ>>)

Zmiany kryją się również pod skórą. Lista nowinek obejmuje m.in. ekrany o przekątnej do 9,2 cala czy świeże wzory tapicerek plus opcje podgrzewania kierownicy i personalizowany kluczyk.

Nowa octavia w wersji ambition wyróżnia się teraz nową, czarno-brązową kombinacją kolorystyczną; deska rozdzielcza jest całkowicie czarna. Autorzy wystroju wnętrza przeprojektowali montowane w kabinie listwy. W autach luksusowej linii Laurin & Klement ozdobne wstawki standardowo są podświetlane w dziesięciu odcieniach do wyboru.

Skoda octavia / Skoda

Octavia limuzyna i kombi to bagażniki o pojemności odpowiednio 590 i 610 litrów (1580 i 1740 litrów po złożeniu tylnych oparć). Po opuszczeniu oparcia siedzenia pasażera siedzącego z przodu (opcja dla odmiany ambition i style) możliwe jest przewiezienie przedmiotów o długości sięgających nawet 2,92 metra.

Skoda octavia / Skoda

Octavia kombi otworzy klapę bagażnika automatycznie po machnięciu nogą pod zderzakiem. Użyteczność kufra zwiększa regulowana wysokość podłogi (od ambition, poza G-TEC), wielofunkcyjna półka oraz siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej (wyłącznie dla kombi). Standardowo bagażnik wyposażany jest w cztery haczyki.

W przedziale pasażerskim spody uchwytów na butelki w tunelu środkowym są ukształtowane w taki sposób, by je unieruchomić i umożliwić ich otwarcie jedną ręką. Bagażnik kombi skrywa mocowaną na magnes przenośną latarkę. Z tyłu oparć przednich foteli mogą być zamontowane składane stoliki dla pasażerów tylnej kanapy.

Obydwie wersje nadwoziowe octavii gwarantują 73 mm przestrzeni na kolana dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie. To wartość z samochodów klasy średniej.

Systemy audio to podstawowy swing, kolejnym jest bolero, a dalej bogatsze o nawigację systemy admunsen i columbus. Podstawowe funkcje są wybierane i regulowane przyciskami i pokrętłami. Ekran dotykowy wyczuwa już sam kontakt palca z powierzchnią - nie wymaga silnego nacisku.

Skoda octavia / Skoda

Już standardowy swing pozwala przenieść menu telefonu oraz poszczególne aplikacje bezpośrednio na centralny wyświetlacz samochodu. Co więcej, opcjonalna funkcja smartgate umożliwia ściągnięcie danych dotyczących jazdy na swój smartfon.

System bolero (standard od wersji style) wyróżnia 8-calowy wyświetlacz dotykowy z czujnikiem odległości - gdy palec zbliża się do ekranu, aktywuje się menu pozwalające na przesuwanie, przewijanie i wprowadzanie danych.

Skoda octavia / Skoda

System amundsen zmieni nową octavię hotspot wifi na kołach. Topowy układ z nawigacją columbus poza hotspotem wifi ma większy bo 9,2-calowy wyświetlacz. Na życzenie Skoda zaaplikuje w nim technologię LTE, gwarantującą najwyższą prędkość przesyłu danych, z prędkością ściągania sięgającą 150 mb/s.



Listę wyposażenia uzupełnia phonebox (opcja począwszy od wersji ambition), który ładuje smartfon bezprzewodowo i wzmacnia jego sygnał przez antenę dachową auta.

Skoda octavia / Skoda

System nagłośnienia canton (także od wersji ambition wzwyż) wykorzystuje aż 10 głośników, włącznie z centralnym głośnikiem na desce rozdzielczej i subwooferem zainstalowanym w bagażniku. Kolejną opcją są składane stoliki, które można zamontować w oparciach przednich foteli. Pasażerowie tylnej kanapy mogą mieć także do dyspozycji gniazdka 230V oraz USB.

Skoda octavia / Skoda

Nowa skoda octavia to pięć silników benzynowych TSI i cztery TDI. Kierowca może wybierać od pojemności jednego litra po jednostki dwulitrowe. Najsłabszy oferuje 84 KM, najmocniejszy 184 KM (o sportowej odmianie RS na razie cisza). Większość silników można skonfigurować z dwusprzęgłowym automatem DSG o sześciu lub siedmiu przełożeniach. Napęd 4x4 zastrzeżono dla silników 1.8 TSI i 2.0 TDI. Można też mieć zawieszenie z regulacją sztywności (trzy tryby do wyboru - comfort, normal i sport).

Kiedy w Polsce?

Nad Wisłą po pierwszych trzech kwartałach 2016 roku Skoda jest zdecydowanym liderem całego rynku: przez pierwsze dziewięć miesięcy dostarczyła Polakom już w sumie 38 075 samochodów, co jest wynikiem o ponad 16 proc. lepszym od uzyskanego w analogicznym okresie 2015. Numerem jeden jest octavia - tylko we wrześniu sprzedano 1416 sztuk (o niemal 54 więcej niż w tym czasie w zeszłym roku). W Polsce do tej pory zarejestrowano ok. 48 tys. octavii III generacji, w 2016 roku do końca września 12 403 sztuk.

- Skoda octavia w nowej odsłonie trafi do sprzedaży na przełomie 2016 i 2017 r. Polskie ceny poznamy pod koniec bieżącego roku, a w salonach samochód będzie od marca - powiedziała dziennik.pl Klaudyna Gorzan, kierownik ds. PR marki Skoda w Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Skoda octavia / Skoda

Ponad 20 lat temu, 3 września 1996 roku, ówczesny prezydent Republiki Czeskiej - Vaclav Havel - dał sygnał startu do produkcji skody octavii w nowo otwartej części fabryki w Mladej Boleslavi. Octavia stała się światowym hitem i po dziś dzień jest najlepiej sprzedającym się modelem czeskiej marki. Auto pierwszej generacji (09.1996-11.2010) sprzedało się w liczbie około 970 tys. limuzyn i 470 tys. kombi. Drugie pokolenie z lat 2004-2013 to już 1,6 mln sprzedanych limuzyn i 900 tys. kombi. Oferowana od grudnia 2012 III generacja to ponad 1 mln wydanych aut.