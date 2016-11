Via Carpatia (VC), czyli trasa S19: prawie 570 km od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku przez Suwałki, Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy ze Słowacją. Jest wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). Rząd zorientował się jednak, że koszty są astronomiczne (ok. 31 mld zł), a zaawansowanie przygotowań na całym odcinku na północ od Lublina znikome. Ale z planów do końca wycofać się nie zamierza. – Zakładamy, że do końca 2023 r. będzie gotowy pełny ciąg ekspresowy ze Słowacji na Litwę – zapowiada Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

W jaki sposób?

● VC od granicy ze Słowacją w Barwinku do Rzeszowa. 85 km zostało podzielonych na pięć odcinków. Z powodu konieczności przebicia się przez góry i budowy tuneli ma kosztować ok. 9 mld zł. Ten fragment ma być zrealizowany do 2023 r.

● VC od Rzeszowa do Lublina. Odcinek z Lasów Janowskich do Kraśnika – oferenci mają zostać zaproszeni do składania propozycji cenowych na początku listopada. Drugi etap przetargu na resztę trasy ruszy na przełomie 2016 i 2017 r. W piątek minister Adamczyk ogłosił skierowanie do drugiego etapu obwodnicy Stalowej Woli i Niska; ma powstać do 2021 r.

● S17 z Lublina do Warszawy. Na mapach GDDKiA odcinki gotowe przeplatają się z tymi, na które podpisano umowy i mają powstać do maja 2019 r. Część prac w terenie jeszcze się nie zaczęła. Ruszą wiosną, m.in. między Garwolinem i Kurowem.

● S17 Wschodnia obwodnica Warszawy (WOW). W rejonie stolicy pojawi się konieczność budowy krótkiego odcinka Lubelska-Zakręt, żeby połączyć S17 z trasą S2. Wielką niewiadoma jest WOW, która jest nazywana w środowisku drogowców drogą Szyszki. Istnieje obawa, czy minister środowiska znów jej nie storpeduje. W 2006 r., pełniąc tę samą funkcję, zablokował inwestycję, żeby odsunąć drogę od swojego domu w Wesołej.

● S8 z Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej. Fragment częściowo gotowy, częściowo w realizacji. Latem przyszłego roku kierowcy mają zacząć korzystać z obwodnicy Marek.

● Via Baltica, czyli S61, od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. Planowana budowa została podzielona przez GDDKiA na sześć zadań za ok. 3,6 mld zł. Przetargi do końca roku na ten odcinek zapowiedziała w ubiegłym tygodniu premier Beata Szydło. Kierowcy mają tu wjechać w 2021 r.

● Via Baltica ze Szczuczyna do Budziska. W budowie jest tylko obwodnica Suwałk. Na resztę od kwietniu br. ślimaczy się przetarg. Jego odblokowanie powinno nastąpić jeszcze w tym roku, żeby Dyrekcja uwinęła się do 2020 r.

GDDKiA zastrzega, że nie rezygnuje z budowy docelowej Via Carpatia. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski zgodził się wpisać ją na listę korytarzy transportowych TEN-T, co ułatwia ubieganie się o dofinansowanie z UE.