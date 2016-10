Skoda octavia w nowej odsłonie ujawniona. Czesi po trzech latach produkcji obecnego wcielenia doszli do wniosku, że czas na zmiany w modelu, który jest dla nich jak kura znosząca złote jajka. To bestseller marki - stanowi ponad 40 proc. jej światowych dostaw. Auto produkowane jest od 1996 roku i oferowane w ponad 100 krajach świata. A do tej pory sprzedano już 5 mln sztuk. Od 2009 roku skoda octavia to najchętniej kupowany samochód w Polsce.

Mając te liczby nad sobą projektanci musieli ostrożnie podejść do odmładzania hitu - jeden fałszywy ruch i księgowi wskazują winnych. Czego kierowcy mogą spodziewać się po nowej octavii?

Skoda octavia / Skoda

Najchętniej kupowane w Polsce auto czeskiego producenta ma nową twarz ze światłami podzielonymi niczym w… mercedesie klasy E. Nowa octavia może teraz mieć lampy wykonane w całości w technice LED.

Skoda octavia / Skoda

Odmłodzona octavia dostała też zastrzyk nowych technologii, które do tej pory były zastrzeżone dla aut klasy średniej. Najwyższy system nawigacji columbus wyposażono w 9,2-calowy monitor, który reaguje na zbliżenie dłoni wyświetlając ikony. Wbudowany moduł WiFi zmieni octavię w hotspot na kołach. Można też mieć moduł LTE.

Skoda octavia / Skoda

Samochód wyposażono również w układ ułatwiający cofanie z przyczepą. Inny system wyhamuje samochód kiedy tylko wyczuje pieszego przed maską. System kamer pokaże kierowcy na monitorze otoczenie kiedy ten będzie np. parkować. Auto zaalarmuje też przy cofaniu gdy z lewej lub z prawej strony nadjedzie inny samochód. Octavia kombi otworzy klapę bagażnika automatycznie po machnięciu nogą pod zderzakiem.

Skoda octavia / Skoda

Nowa skoda octavia to pięć silników benzynowych TSI i cztery TDI. Kierowca może wybierać od pojemności jednego litra po jednostki dwulitrowe. Najsłabszy oferuje 84 KM, najmocniejszy 184 KM (o sportowej odmianie RS na razie cisza). Większość silników można skonfigurować z dwusprzęgłowym automatem DSG o sześciu lub siedmiu przełożeniach. Napęd 4x4 zastrzeżono dla silników 1.8 TSI i 2.0 TDI. Można też mieć zawieszenie z regulacją sztywności (trzy tryby do wyboru - comfort, normal i sport).

Skoda octavia w nowej odsłonie trafi do sprzedaży na przełomie 2016 i 2017 r. Polskie ceny poznamy pod koniec bieżącego roku, a w salonach samochód będzie od marca.

Ponad 20 lat temu, 3 września 1996 roku, ówczesny prezydent Republiki Czeskiej - Vaclav Havel - dał sygnał startu do produkcji skody octavii w nowo otwartej części fabryki w Mladej Boleslavi. Octavia stała się światowym hitem i po dziś dzień jest najlepiej sprzedającym się modelem czeskiej marki. Auto pierwszej generacji (09.1996-11.2010) sprzedało się w liczbie około 970 tys. limuzyn i 470 tys. kombi. Drugie pokolenie z lat 2004-2013 to już 1,6 mln sprzedanych limuzyn i 900 tys. kombi. Oferowana od grudnia 2012 III generacja to ponad 1 mln wydanych aut. W Polsce do tej pory zarejestrowano ok. 48 tys. octavii III generacji, w 2016 roku do końca września 12 403 sztuk.

Skoda octavia / Skoda

Na Wisłą po pierwszych trzech kwartałach 2016 roku Skoda jest zdecydowanym liderem całego rynku: przez pierwsze dziewięć miesięcy dostarczyła Polakom już w sumie 38 075 samochodów, co jest wynikiem o ponad 16 proc. lepszym od uzyskanego w analogicznym okresie 2015. Numerem jeden jest octavia - tylko we wrześniu sprzedano 1416 sztuk (o niemal 54 więcej niż w tym czasie w zeszłym roku).