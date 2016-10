Fiat szykuje się do wprowadzenia na polski rynek dwóch nowych członków rodziny tipo - do limuzyny, na którą zebrano już 3,5 tys. zamówień, dołączą kolejne nadwozia - 5-drzwiowy hatchback i kombi. A tym czasem eksperci z Euro NCAP zdecydowali się sprawdzić, jak bezpieczny jest model pięciodrzwiowy, czyli potencjalnie najpopularniejszy wśród kierowców europejskich.

Fiat tipo / Fiat / TASS-internationalJAN

Do testów zderzeniowych na pierwszy ogień włoski producent wystawił model bazowy w najtańszej specyfikacji z podstawowym wyposażeniem (bez dodatkowych opcji i systemów bezpieczeństwa). Drugą próbę przeprowadzono na aucie uzupełnionym w dobrodziejstwa poprawiające bezpieczeństwo.

W ocenie Euro NCAP podwójna procedura testów ma przekonać kierowców, że warto czasem zapłacić dodatkowo za niestandardowe wyposażenie, czy systemy podnoszące bezpieczeństwo. A że przy okazji firmy mogą zdobyć lepsze wyniki i więcej gwiazdek? Każdy kij ma dwa końce. Jak na tym rozwiązaniu wyszedł Fiat?

Fiat tipo / Euro NCAP

Bezpieczeństwo adekwatne do ceny samochodu

Fiat tipo w najuboższej odmianie został oceniony na trzy gwiazdki. Wariat bogatszy zdobył notę czterech gwiazdek. Warto podkreślić, że oba samochody eksperci ocenili identycznie w trzech na cztery punktowane kategorie.

Fiat tipo / Euro NCAP / TASS-internationalJAN

Oba tipo za ochronę dorosłych pasażerów dostały po 82 punktów procentowych. Bezpieczeństwo dzieci oceniono na 60 proc. Badanie w kategorii ochrony pieszych - 62 proc. Na ocenie końcowej zaważyło wyposażenie w dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo.

Najtańszy tipo w tej kategorii zasłużył na 25 pkt. procentowych. Model doposażony w układy pilnujące bezpieczeństwa zdobył 57 proc.

Fiat tipo / Euro NCAP

Eksperci zbadali bezpieczeństwo jakie auta zapewniają przy czołowym zderzeniu z odkształcalną przeszkodą przy prędkości 64 km/h (40 procent szerokości auta). Kolejną próbą było czołowe zderzenie ze sztywną przeszkodą przy 50 km/h i całą szerokością pojazdu. Inżynierowie sprawdzili także jak samochody znoszą uderzenie w bok z prędkością 50 km/h oraz uderzenie bokiem w słup przy 32 km/h. Symulowano także wypadki z udziałem pieszego - uderzenie z prędkością 40 km/h.

Przypominamy, ze tipo limuzyna kosztuje od 43 200 zł - to najtańsze tego rodzaju auto w Polsce. I jeśli wierzyć ćwierkaniu wróbli, to jest szansa, że nowy fiat tipo 5d będzie dostępny od ok. 50 tys. zł - wówczas stanie się najtańszym kompaktowym hatchbackiem na nad Wisłą.

