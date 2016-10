Opel insignia grand sport to nowy model zbudowany od zera, następca auta produkowanego od 2008 roku. Warto zauważyć, że przez 8 lat niemiecka marka wypuściła w świat przeszło 900 tys. sztuk pierwszej insigni, co w tak silnie obsadzonej klasie można uznać za sukces rynkowy (rywale to m.in. volkswagen passat, ford mondeo, kia optima, mazda 6 czy toyota avensis).

Teraz producent wierzy, że druga generacja będzie jeszcze mocniej rozchwytywana. A za jej wyborem ma przemawiać innowacyjna konstrukcja, która właśnie weszła w ostatnią fazę rozwoju i finalnych testów...

Pierwszą z oficjalnie pokazanych (ale w maskowaniu) wersji nadwoziowych nowej insigni jest grand sport, czyli liftback (tylna szyba unosi się razem z klapą bagażnika). Po obejrzeniu zdjęć można stwierdzić, że nisko osadzona sylwetka proporcjami przypomina nowe pięciodrzwiowe audi A5 sportback. Stylistycznie nowa insignia ma podążać śladem astry produkowanej w gliwickiej fabryce GM.

Projektanci przyznają, że podobnie jak w przypadku astry tak i przy tworzeniu nowej insigni czerpali z prototypowego modelu monza concept pokazywanego na międzynarodowym salonie motoryzacyjnym we Frankfurcie w 2013 roku.

Nowy opel insignia to sportowa stylistyka

Także pod względem technologicznym nowa insignia jedzie torem astry. Największy model Opla drugiej generacji mierzy 4897 mm długości (o 55 mm więcej niż dotychczas). Szerokość zwiększono tylko o 7 mm, a z wysokości ujęto aż 29 mm. Rozstaw osi urósł o przeszło 90 mm do 2829 mm. W efekcie insignia grand sport jest zatem większa od poprzednika, ale nawet o 175 kg lżejsza, dzięki zastosowaniu stali o wysokiej wytrzymałości oraz aluminium. W procesie odchudzania ogromną rolę odegrała zupełnie nowa platforma. Zaś sama karoseria straciła na masie ok. 60 kg.

Opel twierdzi, że rynkowa nowość będzie ciut większa od obecnej insignii z zewnątrz, jednak w środku przełoży się to na znacząco większą przestrzeń zarezerwowaną do tej pory dla aut z wyższej ligi pod względem rozmiarów, przestronności i komfortu.

Silniki i myślące światła LED

Nowa insignia na początek w salonach Opla pojawi się z silnikami benzynowymi o mocy od 140 KM do 250 KM. Turbodiesle to przedział między 110 KM a 170 KM. Producent zaoferuje też wersje z napędem 4x4. Później do oferty dołączyć ma 3-cylindrowy motor 1.0 Turbo.

Pod względem wyposażenia nowa insignia ma stać w czołówce klasy. Lista poza obowiązkowymi multimediami i rozwiązaniami zapewniającymi łączność z internetem obejmuje też rozbudowany system oświetleniowy IntelliLux LED Matrix. Zastosowano w nim 32 moduły LED, które pozwalają na jazdę z włączonymi światłami drogowymi nawet wtedy, gdy z naprzeciwka zbliża się inny pojazd (system automatycznie kształtuje snop światła, by nie oślepiać innych kierowców). Warto zauważyć, że astra wyposażona w podobny układ ma o połowę mniej diod LED, a efekt w trakcie jazdy nocą jest niesamowity.

Opel insignia grand sport oficjalnie i bez kamuflażu zadebiutuje w marcu 2017 roku na salonie motoryzacyjnym w Genewie.

