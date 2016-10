- Drogówka idzie z duchem czasu i sięga po najnowsze rozwiązania technologiczne. Plan zakłada, by w ręce funkcjonariuszy ruchu drogowego do 2020 roku trafiło 400 nowych mierników laserowych z rejestracją obrazu - powiedział dziennik.pl mł. asp. Antoni Rzeczkowski z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji i dodał, że obecnie w KGP przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna dla wniosku o dofinansowanie projektu "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji".

To oznacza, że planowany sprzęt dołączy do 20 sztuk tego rodzaju radarów laserowych, którymi mundurowi już wyłapują kierowców ze zbyt ciężką nogą.

- Na wyposażeniu Policji do końca 2015 r. znajdowało się 9 egzemplarzy laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. W 2016 r. Komenda Główna Policji dokonała zakupu kolejnych 11 sztuk tego typu urządzeń oraz planuje jeszcze w tym roku dokonać dodatkowego zakupu - powiedział nam Rzeczkowski. Pytany o konkretną liczbę przewidywanych zakupów do końca 2016 odparł, że "na chwilę obecną nie został sprecyzowany limit sztuk".

A laserowe mierniki z kamerą, które już kupiono, trafiły do policjantów drogówki z komend wojewódzkich w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Radomiu oraz we Wrocławiu. Laserowe mierniki służą także jako pomoc dydaktyczna w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkoły Policji w Katowicach.

Właśnie tam kierowcy powinni spodziewać się patroli z wycelowanym w nich sprzętem zaopatrzonym w trzy soczewki. Mierniki te to amerykańskie urządzenia o nazwie LTI 20/20 TruCam (wideo niżej). Radar poza pomiarem prędkości robi też zdjęcia namierzonego pojazdu (może również nagrać wideo). Dodatkowo dzięki korzystaniu z GPS zapisuje swoją lokalizację przy każdym użyciu na drodze. Urządzenie ma też być odporne na wszelkiego rodzaju urządzenia zakłócające pracę lasera (tzw. jammery).

Czytaj więcej Policja kupi 740 nowych radiowozów za 78 mln zł. W tym 140 aut z wideorejestratorem

Przedstawiciel KGP podał, że jedna sztuka takiego laserowego miernika z kamerą kosztuje ok. 55 tys. zł. Szybkie obliczenie i wychodzi, że na 11 nowych sztuk przeznaczono ponad pół mln zł. A jeśli policja kupi 400 egzemplarzy tego urządzenia to wyda ok. 22 mln zł.

400 laserów i 740 terminali płatniczych dla drogówki

Rzeczkowski podkreśla, że to nie jest ostatnie słowo jeśli chodzi o doposażenie polskiej drogówki w laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu.

- Niezależnie od zakupów realizowanych przez Komendę Główną Policji, mogą być one również kupowane w ramach zamówień publicznych wspólnych bądź samodzielnych przez jednostki organizacyjne Policji - tłumaczy przedstawiciel KGP i podkreśla, że drogówka nie planuje wycofania z użytkowania mierników prędkości typu iskra-1 (na wyposażeniu jest ponad 620 sztuk tego urządzenia).

Poza kupnem 400 laserowych radarów policja chce też uzyskać dofinansowanie na 740 mobilnych terminali płatniczych do radiowozów drogówki (dzięki temu kierowca będzie mógł opłacić mandat na miejscu zatrzymania).