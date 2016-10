Fiat Chrysler Automobiles (FCA) szykuje się do wielkiej inwestycji w Polsce. Jak udało się nam ustalić w kręgach związanych ze sprawą najpewniej już w 2017 roku fabryka silników FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej zajmie się produkcją dwóch nowych jednostek benzynowych serii FireFly przeznaczonych do fiata 500 i pandy. Oba motory mają kadłub i głowice wykonane z aluminium oraz spełniają normę emisji spalin euro 6.

Fiat 500 i panda są na pierwszym i drugim miejscu najlepiej sprzedających się samochodów segmentu A w Europie. Wspólny udział w rynku to niemal 30 proc.

Najmniejszy z nowych silników to trzycylindrowa konstrukcja o pojemności jednego litra. Jednostka ma wytwarzać 72 KM mocy i 102 Nm momentu obrotowego.

Większy napęd o pojemności 1.3 to czterocylindrowa konstrukcja. Silnik rozwija moc 101 KM i moment obrotowy 134 Nm. Oba silniki mają po dwa zawory na cylinder i zmienne fazy rozrządu. Co istotne, będą to konstrukcje bez turbodoładowania.

240 tys. km przebiegu bez zadyszki

Inżynierowie zapowiadają, że nowe jednostki z serii FireFly będą znacznie bardziej trwałe w porównaniu do propozycji konkurencji wspomaganej turbodoładowaniem. Silniki, które wyprodukuje fabryka w Bielsku-Białej powinny bez problemów wytrzymać przebiegi rzędu 240 tys. km.

Nowe jednostki zastąpią benzynowe silniki 1.2/69 KM i 1.4 16V.

Fiat 500 / Fiat

Nowe silniki są już montowane pod maską nowego fiata uno produkowanego w Brazylii, tam też są produkowane na potrzeby rynków Ameryki Łacińskiej. Kierowcy z Europy dostaną najnowsze jednostki z fabryki w Bielsku-Białej, a koncern FCA w uruchomienie produkcji ma zainwestować w Polsce ok. miliarda zł i ponoć złożył już stosowne dokumenty. Obecnie bielski zakład produkuje turbodiesla 1.3 MultiJet II oraz dwucylindrowy silnik benzynowy 0.9 TwinAir.

Na początku 2016 roku polska fabryka silników FCA pobiła rekord. Z linii produkcyjnej w Bielsku-Białej zjechał egzemplarz turbodiesla 1.3 MultiJet o numerze 6 000 000. Rekordowa jednostka o mocy 95 KM trafi pod maskę fiata 500 produkowanego w Tychach.

