Fabryka General Motors Manufacturing Poland pracuje na pełnych obrotach. Musi zaspokoić apetyt Europejczyków na nową astrę - kierowcy zamówili już 275 tys. sztuk tego modelu Opla. A to nie wszystko, przecież do koncernu GM należy też marka Holden obecna w Australii i Nowej Zelandii. Właśnie ze śląskiego zakładu na Antypody pod koniec 2016 roku dotrą pierwsze sztuki holdena astry - z kierownicą z prawej strony oraz z logo z lwem, zwanym lion and stone (z ang. lew i kamień).

Holden astra / Opel

W związku z upodobaniem Australijczyków do aut o dużej mocy nowy holden astra będzie dostępny w dwóch wersjach z turbodoładowanymi silnikami benzynowymi. Pierwsza sztuka, która zjechała z linii produkcyjnej w Gliwicach, była wyposażona w turbobenzynowy silnik 1.4 o mocy 150 KM. Przewidziano też wersję z mocniejszą 200-konną jednostką 1.6 z wtryskiem bezpośrednim i turbosprężarką (moment obrotowy - 300 Nm). Obie odmiany współpracują z 6-biegową przekładnią automatyczną lub manualną.

Holden astra / Holden

Dodatkowo holden astra może zostać wyposażony w m.in. adaptacyjne matrycowe reflektory LED IntelliLUX, systemy multimedialne, alarm przedkolizyjny, asystenta pasa ruchu i funkcję automatycznego awaryjnego hamowania.

Holden astra / Holden

W Gliwicach na przestrzeni ostatnich dwóch lat ruszyła z produkcja kabrioletu holden cascada i sportowej astry VXR (odpowiedniki opla cascady i astry OPC).

Co ciekawe, w ostatnich miesiącach inny samochód produkowany w Gliwicach zdobył ogromną popularność i to za Atlantykiem. Tym autem jest buick cascada, czyli pierwszy od 25 lat kabriolet w ofercie luksusowej amerykańskiej marki. Kabriolet niczym magnes przyciąga nowych kierowców w USA, a wskaźnik atrakcyjności modelu przekracza 60 proc.

Buick cascada / Buick

Polskiemu zakładowi General Motors stuknęło niedawno 20 lat od podpisania umowy inwestycyjnej. Przypominamy, że pierwszym samochodem jaki został wyprodukowany w Gliwicach był opel astra classic - licznik śląskiej fabryki ruszył 31 sierpnia 1998 roku. Obecnie fabryka ta jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniającym w trzech oddziałach ok. 3900 osób. Od ponad 16 lat zakład produkuje samochody na różne rynki w Europie, Afryce, Ameryce Północnej, Azji i Oceanii oraz jest jednym z największych eksporterów w Polsce. Polski zakład należy też do najlepszych w rodzinie koncernu General Motors pod względem poziomu zużycia energii.