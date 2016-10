Toyota ogłosiła, że zainwestuje w Polsce 650 mln zł, a skorzystają na tym dwie fabryki japońskiego koncernu - w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Oba zakłady zostaną rozbudowane.

W efekcie w 2018 roku w Wałbrzychu ruszy produkcja przekładni do napędów hybrydowych. Co ważne, dolnośląski zakład Toyoty, będzie pierwszą fabryką w Europie, która rozpocznie wytwarzanie tego kluczowego komponentu w hybrydowej technologii japońskiej marki.

Obecnie układy hybrydowe dla modelu auris powstają w zakładzie Toyoty w Japonii, skąd są importowane do Europy.

Przekładnia z Polski będzie wysyłana do zakładów w Wielkiej Brytanii, gdzie powstaje hybrydowy auris i auris touring sports (kombi). Znajdzie też zastosowanie w toyocie C-HR, nowym crossoverze, którego produkcja ruszy z końcem 2016 roku.

Przenosiny z Japonii do Polski i nowa spółka

Dodatkowo, w fabryce w Wałbrzychu od 2018 roku ruszy laboratorium, które poprzez testowanie materiałów będą wspomagać lokalizację części do produkcji przekładni hybrydowych.

Toyota C-HR / Toyota

Wcześniej, bo już w lutym 2017 fabryka w Jelczu zajmie się produkcją silnika benzynowego o pojemności 1,5 l do toyoty yaris, a w 2019 r. dwulitrowej benzynowej jednostki nowej generacji. Jelczański zakład obecnie opuszczają silniki Diesla o pojemnościach 1,4 l (yaris, corolla, auris) oraz 2,0 l i 2,2 l (auris, avensis, verso).

Firma zatrudni też 100 nowych pracowników. Jednocześnie japoński koncern zapowiada, że do końca marca 2017 r. nastąpi połączenie obu fabryk w jedną spółkę pod nazwą Toyota Motor Manufacturing Poland. Łączne inwestycje Toyoty w polskie fabryki to 4 mld zł (po uwzględnieniu nowego projektu na 650 mln zł.). Producent działa w Polsce od 1991 r. i zatrudnia łącznie ok. 3 tys. osób.

Hybryda jest flagowym produktem Toyoty w Europie. W kolejnych latach japoński koncern spodziewa się wzrostu sprzedaży samochodów wyposażonych w ten napęd z obecnych 31 proc. całkowitej sprzedaży do 50 proc. w 2020.

