Skoda kodiaq już w produkcji. Nowy SUV powstaje w zmodernizowanej w wakacje fabryce w Kvasinach. Czesi zakładają, że ich zakład będzie wkrótce zdolny produkować 280 tys. aut rocznie. Obecnie pracuje tam niemal 6 tys. osób, z czego część pochodzi z Polski. I wygląda na to, że niebawem Polaków będzie więcej…

Skoda nowym modelem kodiaq zamierza podbić segment SUV, czyli najszybciej rosnącą część rynku samochodów. Do realizacji tego planu potrzebna jest siła robocza. W związku z tym chce zatrudnić 2 tys. nowych pracowników i zainwestować 7,2 mld koron do 2018 roku (niemal 1,2 mld zł).

Dlatego czeska marka już rozpoczęła rekrutację ludzi do pracy także w Polsce. Poszukiwani są operatorzy produkcji i lakierni oraz spawacze. Wymagana jest gotowość do pracy trzyzmianowej.

Skoda szuka pracowników w Polsce

Realne miesięczne zarobki to początkowo 28 tys. koron, a od stycznia 2017 nawet 30 tys. koron. Do tego oferowany jest bogaty pakiet systemu premiowego. W sumie po doliczeniu listy obejmującej comiesięczne dodatki m.in. za zmianę zamieszkania czy pracę w systemie ciągłym wychodzi ponad 41,3 tys. koron, czyli ok. 6,6 tys. zł. A po pół roku przewidziano premię średnio 1900 koron/miesiąc. Na podwyżkę stawki podstawowej o 1700 koron można liczyć po przepracowaniu okresu próbnego.

Przed rozpoczęciem produkcji zakład w Kvasinach został zmodernizowany, rozbudowano lakiernię i centrum logistyki. Obok nowej skody kodiaq w fabryce powstaje też superb i yeti oraz seat ateca. W 2015 r. z taśm zjechało 142 tys. aut. Fabryka działa od 82 lat.

Ile płacą w branży motoryzacyjnej w Polsce?

Firma doradztwa HR Sedlak & Sedlak poinformowała nas, że mediana zarobków w branży motoryzacyjnej według jej Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 wyniosła 4600 zł.

- Natomiast jedna czwarta osób zarabiała ponad 6900 zł - powiedział dziennik.pl Maciej Łukasik z Sedlak & Sedlak.

Przywołał też dane GUS, z których wynika, że średnie wynagrodzenie w branży motoryzacyjnej wyniosło 4446 zł.