Fiat szykuje się do wprowadzenia na polski rynek dwóch nowych członków rodziny tipo - do limuzyny, na którą zebrano już 3,5 tys. zamówień, dołączą kolejne nadwozia - 5-drzwiowy hatchback i kombi.

Czytaj więcej Przejechaliśmy się nową i najtańszą limuzyną w Polsce. Jak się prowadzi nowy fiat TIPO? Ile spala?

Pod względem wymiarów nowy hatchback Fiata ma 4,37 m długości, 1,79 m szerokość i 1,50 m wysokości. Tipo kombi jest niego o 20 cm dłuższe (mierzy 4,57 m) i o centymetr wyższe (relingi dachowe seryjne; szerokość auta identyczna jak w przypadku 5d). Dodatkowe centymetry przekładają się na ilość miejsca w kabinie…

Fiat tipo / Fiat

Nowy tipo w wersji 5-drzwiowej powinien swobodnie zmieścić piątkę pasażerów, w dodatku słusznej postury. To, że konstruktorzy dobrze rozplanowali wnętrze auta, docenią przede wszystkim podróżujący na tylnej kanapie. Pod względem ilości miejsca na nogi, tipo staje w czołówce klasy kompakt: odległość pomiędzy krawędzią przodu siedzenia, a piętą pasażera wynosi 1 m i 7 cm z przodu i 93,4 cm z tyłu - w ocenie ludzi z Fiata ta ostatnia wartość jest charakterystyczna dla większych sedanów (wyższego segmentu). Zaletą pięciodrzwiowej wersji nadwoziowej jest również bagażnik - dzięki 420 l pojemności nie ma sobie równych wśród rywali na polskim rynku (astra - 370 l; peugeot 308 - 398 l).

Fiat tipo / Fiat

Odmiana kombi przy piątce pasażerów na pokładzie do kufra zmieści 540 l - to tyle co nowa astra sports tourer. Tylna kanapa jest asymetrycznie dzielona i składana, a po powiększeniu kufra powstaje niemal płaska powierzchnia ładunkowa i można przewieźć ładunki o długości dochodzącej do 1,8 m.

Benzyna, diesel i silnik zaprojektowany pod LPG

Fiat tipo hatchback i kombi będą dostępne z trzema systemami zasilania. Najtańszy silnik w obu nadwoziach to czterocylindrowa jednostka benzynowa 1.4/95 KM połączona z sześciobiegową skrzynią manualną (maksymalny moment 127 Nm przy 4500 obrotów/min).

Fiat tipo / Fiat / ALDOFERRERO

Mocniejszy doładowany silnik 1.4 T-Jet/120 KM (moment maksymalny 215 Nm przy 2500 obr./min) dzięki temu, że został zaprojektowany do pracy na LPG może być ciekawą ofertą z punktu widzenia polskich kierowców. Jednostka skrywa zawory i gniazda zaworowe dostosowane do spalania gazu, jest także wyposażona w specjalny kolektor dolotowy oraz wszelkie dodatkowe wiązki elektryczne. Instalacja LPG trafia do auta w fabryce.

Trzecią jednostką benzynową jest 1.6/110 KM seryjnie łączone z sześciobiegowym automatem.

Turbodiesle to produkowany w Bielsku-Białej 1.3/95 KM (200 Nm) oraz 1.6/120 KM (320 Nm). Słabsza jednostka współpracuje z ręczną 5-biegową przekładnią. Mocniejszy silnik jest łączony z sześciobiegową skrzynią manualną - zamiast tego będzie można zażyczyć sześciostopniowy automat dwusprzegłowy. Producent obiecuje, że w cyklu mieszanym tipo 1.6 MultiJet II 120 KM spali 3,7 litra/100 km.

Fiat tipo / Fiat

Duży fiat z dużym tabletem

Nowe tipo hatchback i kombi poza seryjnie oferowaną już w podstawowej wersji klimatyzacją zaoferuje także system rozrywki Uconnect z 7-calowym, ekranem dotykowym działającym podobnie do tabletów. Wyposażono go m.in. w złącza AUX i USB, zestaw głośnomówiący z Bluetooth, czytnik wiadomości tekstowych i funkcję rozpoznawania mowy. Na zamówienie wyposażenie wzbogacą o kamerę cofania oraz nawigację TomTom 3D. Poza tym w wyposażeniu pojawią się systemy wspierające kierowcę, które w 4-drzwiowej odmianie nie są oferowane nawet za dopłatą.

Fiat tipo / Fiat / ALDOFERRERO

Ceny? Najtańszy na rynku

Tipo hatchback i kombi dołączą w Polsce do sedana już na początku przyszłego roku. Możliwe, że importer jeszcze w tym roku ogłosi ceny na dwie nowe wersje nadwoziowe i umożliwi składanie zamówień na samochody z roku produkcji 2017. Wiadomo, że ten pierwszy będzie nieznacznie droższy od sedana, a kombi od wersji 5d. Podyktowane to będzie szerszą gamą silnikową, w tym odmianą LPG oraz bogatszym wyposażeniem obejmującym m.in. światła LED, lepsze materiały wykończeniowe i inaczej zestrojone zawieszenie.

Przypominamy, ze tipo limuzyna kosztuje od 43 200 zł - to najtańsze tego rodzaju auto w Polsce. I jeśli wierzyć ćwierkaniu wróbli, to jest szansa, że nowy fiat tipo 5d będzie dostępny od ok. 50 tys. zł - wówczas stanie się najtańszym kompaktowym hatchbackiem na nad Wisłą.

Fiat z nowymi trojaczkami może powtórzyć sukces pierwszego tipo produkowanego w latach 1989-95 - tamten model w ciągu sześciu lat sprzedaży podbił serca 6 mln kierowców.