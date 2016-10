Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma nowego "wolontariusza", a został nim Volkswagen. Pierwszy dzień współpracy rozpoczął się od ustanowienia rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Do bicia rekordu w resuscytacji zgłosiło się przeszło 85 tys. osób / Volkswagen

Do bicia rekordu zgłosiło się przeszło 85 tys. osób, które jednocześnie w niemal 870 miejscach na terenie Polski uczestniczyły w największej na świecie lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej. I wszystko wskazuje na to, że poprzedni rekord ustanowiony w Niemczech i wynoszący 11 840 osób odejdzie do historii. Centralnym miejscem akcji był plac przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a prowadzącym Jerzy Owsiak.

Volkswagen pomoże Jerzemu Owsiakowi rozkręcić WOŚP / Volkswagen

Wspólne bicie rekordu nie było jednorazową akcją. Wiadomo, że Volkswagen wspólnie z WOŚP w ciągu najbliższych lat będzie robił wszystko, aby jak najwięcej osób w Polsce potrafiło udzielić pierwszej pomocy.

Do tej pory Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bezpłatnie przekazała szkołom ponad 65 tys. fantomów do nauki resuscytacji oraz podręczniki (ponad 2,5 mln szt.) i filmy, a także wiele innych materiałów dydaktycznych. Oprócz tego przeszkolono nauczycieli, aby przygotować ich do prowadzenia zajęć z dziećmi. Do programu edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" szkoły przystąpiły dobrowolnie. W efekcie już ponad 2,5 mln dzieci poznało zasady udzielania pierwszej pomocy, a nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej stała się powszechna, bezpłatna i dostępna dla wszystkich dzieci.

25. WOŚP zagra z Volkswagenem / Volkswagen

Kolejny Finał WOŚP odbędzie się 15 stycznia. Fundacja szacuje, że pieniądze do puszek będzie zbierać 120 tys. wolontariuszy na całym świecie.

Po raz pierwszy w historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy partnerem i gospodarzem 25. Finału została Grupa TVN. W TVN widzowie zobaczą kluczowe i przełomowe momenty zbiórki, a TVN24 będzie Partnerem Finału. We wcześniejszych latach transmisję prowadziła TVP.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma nowego "wolontariusza", a został nim Volkswagen / Volkswagen

W ostatnim Finale WOŚP zebrała ponad 72 mln 696 tys. 501 zł - to absolutny rekord. Fundacja z roku na rok zbiera większe sumy, tym razem jednak udało się zebrać prawie 20 mln zł więcej niż rok wcześniej (w 2015 r. było to ponad 53 mln zł). Temat 24. Finału WOŚP brzmiał: "Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów". Razem w ciągu 24 Finałów WOŚP zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny ponad 720 mln zł.