- W latach 2017-2018 planowany jest zakup 600 samochodów osobowych oznakowanych oraz 140 samochodów osobowych nieoznakowanych z wideorejestratorem. Obecnie w Komendzie Głównej Policji przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna dla wniosku o dofinansowanie projektu "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji" - powiedział dziennik.pl mł. asp. Antoni Rzeczkowski z wydziału prasowego Komendy Głównej Policji.

Dodał też, że policja na zakup aut przeznaczy ok. 78 mln zł - z czego 66,5 mln to środki europejskie - a projekt ten dedykowany jest dla drogówki.

Czy to oznacza, że nowe samochody zastąpią m.in. słynne alfy romeo 159? To modele wyposażone w radar iskra, które trafiły do drogówki pod koniec 2010 roku. Rzeczkowski temu zaprzecza: - Zgodnie z obowiązującą decyzją Komendanta Głównego Policji sprzęt transportowy może zostać wycofany w przypadkach, gdy przekroczy określony wiek (okres eksploatacji) lub określony przebieg. Normatywny przebieg całkowity kwalifikujący samochody osobowe z wideorejestratorem do wycofania z eksploatacji wynosi 300 000 km.

Na liczniku Alfy średnio 150 tys. km przebiegu w 6 lat

Udało się nam ustalić, że teraz polska drogówka użytkuje 118 sztuk alf 159, których całkowity przebieg od momentu wprowadzenia do służby to 17 936 355 km. Szybkie obliczenie i wychodzi, że na jeden pojazd przypada 152 003 km.

Policyjna alfa romeo 159 jest wyposażona w radar Iskra-1 / policja.pl

To oznacza, że - w myśl zarządzenia szefa policji - oznakowane alfy muszą przejechać drugie tyle, żeby zostały wymienione. Wcześniejsza emerytura jest dopuszczalna tylko w przypadku złego stanu technicznego. Przedstawiciel KGP pytany w tym kontekście o głośny ostatnio przypadek awarii policyjnej alfy w czasie maratonu w Rzeszowie odpowiedział: - Do chwili obecnej do Komendy Głównej Policji nie wpływały informacje z poszczególnych komend o występowaniu zwiększonej ilości awarii pojazdów marki Alfa Romeo, które wymuszałyby konieczność zastąpienia ich innymi pojazdami.

Z kolei rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie komisarz Marta Tabasz-Rygiel wyjaśniła nam, że przyczyną unieruchomienia radiowozu były defekt pompy paliwowej: - Usterka została usunięta i samochód uczestniczył już w zeszłotygodniowym zabezpieczeniu wizyty prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przyznała jednocześnie, że awarie się zdarzają, ale wynikają z "dużej intensywności eksploatacji". - Jedynym problemem w przypadku Alfy Romeo na tle radiowozów innych marek są długie terminy oczekiwania na części zamienne - dodała.

KGP zapewniła nas, że pojazdy policji są stale wymieniane. W latach 2012-2014 do służby ruchu drogowego trafiło 124 sztuk sprzętu transportowego m.in. 94 samochody osobowe nieoznakowane z wideorejestratorem, 15 motocykli, 8 ambulansów pogotowia ruchu drogowego (wyposażone w specjalistyczny sprzęt ułatwią zabezpieczanie miejsc wypadków), 7 pojazdów ekipy techniki drogowej i ekologii (radiowóz spełnia funkcję ministacji diagnostycznej, wyposażony jest mi.in. w dymomierz, analizator spalin i miernik poziomu dźwięku pojazdów).

- Tylko w 2015 za 132 mln zł kupiono 1879 szt. sprzętu transportowego, z czego ok. 320 pojazdów trafiło do drogówki - skwitował Rzeczkowski.

Alfa romeo 159 / Alfa Romeo / SAINTFOTO MIKOLAJ URBANSKI