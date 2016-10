Mobilny Salon jest wydarzeniem na skalę europejską a jego idea zrodziła się u jednego z największych dilerów samochodowych w Polsce. Koncepcja ta łączy w sobie walory tradycyjnego salonu sprzedaży aut z wyjściem do klienta, który nie musi fatygować się niejednokrotnie na drugi koniec miasta w celu zapoznania się z ofertą, tudzież zakupem samochodu.

W praktyce Salon Mobilny niczym nie różni się od normalnego salonu sprzedaży. Jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt i meble, a o profesjonalną i kompleksową obsługę dba dwóch handlowców oraz dwie hostessy. Na powierzchni 160 m2 są eksponowane wszystkie obecnie dostępne modele samochodów Renault - espace, kadjar, talisman, megane, captur i clio.

- W ostatnim czasie wprowadziliśmy w firmie szereg pozytywnych zmian, lecz głównym celem naszego działania pozostaje ciągłe polepszanie relacji z klientami za co zostaliśmy wyróżnieni w Wielkim Teście Salonów organizowanym przez Auto Świat. Mobilny Salon to kolejny krok w dążeniu do tego, aby klienci w naszym towarzystwie czuli się swobodnie i komfortowo - mówi Tomasz Krakowiak, Dyrektor Sprzedaży w firmie Jaszpol.

Co ważne, w Mobilnym Salonie jest również możliwość odbycia jazd próbnych wszystkimi oferowanymi modelami aut.

Mobilny Salon Samochodowy po raz pierwszy w Polsce został uruchomiony w CH Manufaktura w Łodzi na okres od 07 do 17.10.2016. W przyszłości Salon Mobilny będzie eksponowany w innych centrach handlowych i konferencyjnych.