Amerykański koncern General Motors wiosną 2015 roku radykalnie zrewidował swoje plany biznesowe w Rosji. Bossowie w Detroit ogłosili wtedy, że należąca do GM marka Opel całkowicie zniknie z tego mocarstwa do grudnia 2015 roku. Decyzję o wycofaniu niemieckiego producenta uzasadniono pogłębiającą się recesją na rosyjskim rynku samochodowym. I nie były to słowa rzucone na wiatr - wstrzymano również produkcję w fabryce tej firmy w Petersburgu.



- Musieliśmy sięgnąć po zdecydowane środki, by chronić nasze interesy. Doszliśmy do przekonania, że perspektywy dla rynku rosyjskiego nie są dobre - powiedział wówczas szef grupy Opel Karl-Thomas Neumann.

Ratuj się, kto może pomogło. Opel sprzedał niemal 900 tys. aut

Zeszłoroczna ewakuacja z Rosji miała pomóc niemieckiej firmie w odzyskaniu rentowności w Europie w 2016. Teraz po dziewięciu miesiącach bieżącego roku, czyli od ucieczki z kraju Putina, Opel podał wyniki sprzedaży. Wygląda na to, że decyzja przyniosła zamierzony skutek. Na Starym Kontynencie Opel sprzedał ponad 895 tys. samochodów. Przedstawiciele producenta podkreślają osiągniecie najlepszego wyniku od 2011 roku, w dodatku uzyskanego mimo całkowitego wycofania się marki z rynku rosyjskiego.

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 kierowcy kupili o ponad 44 tys. aut więcej. Księgowi Opla mówią o wznoście sprzedaży aż na 18 rynkach, w tym w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce. A udział w runku zwiększył się w 12 krajach.

Astra z Gliwic przebojem w Europie

Warto podkreślić, że koniem pociągowym wzrostu jest nowa astra produkowana w Gliwicach. Od początku 2016 roku sprzedano w Europie 212 tys. sztuk auta ze Śląska - to o 22 procent więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2015. Polska fabryka GM pracuje teraz na najwyższych obrotach, by zaspokoić rekordowy popyt. A Opel zebrał już ponad 275 tys. zamówień na astrę.

Ale nie tylko astra przypadła kierowcom do gustu. Debiutująca na rynku mokka X znalazła już ponad 60 tys. chętnych, choć dostępna jest dopiero od końca września.

Niemiecka marka świetnie radzi sobie i nad Wisłą - w ciągu dziewięciu miesięcy 2016 Opel sprzedał w Polsce ponad 27 tys. aut. Firma jest jednocześnie liderem na rynku klientów indywidualnych (samochody kupione nie na firmę). Bestsellerem jest astra - od stycznia do września sprzedano niemal 10,6 tys. sztuk. Za nią uplasowała się corsa ( 5039 egzemplarzy). Mokka z wynikiem niemal 3,3 tys. sztuk zamyka podium.

