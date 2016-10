- Koncern Daimler AG podjął ostateczną decyzję dotyczącą budowy fabryki silników w polskim Jaworze i podpisał z polskimi partnerami umowę o zakupie działki. Powstała też nowa spółka Mercedes-Benz Manufacturing Polska, która zajmie się produkcją nowoczesnych jednostek napędowych - powiedziała dziennik.pl Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor do spraw komunikacji i relacji zewnętrznych Mercedes-Benz Polska, która uczestniczyła w negocjacjach z polskim rządem.

Daimler planuje zainwestować łącznie 500 mln euro w nowy zakład w Jaworze, położonym niecałe 70 km na zachód od Wrocławia. Powstanie tam 500 nowych miejsc pracy. Nowa inwestycja niemieckiego koncernu zdeterminuje też rozwój szkolnictwa zawodowego.

Jawor będzie pierwszym zakładem produkcyjnym Mercedes-Benz Cars w Polsce. W nowoczesnej fabryce będą produkowane czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne z przeznaczeniem dla całej gamy modelowej, od najmniejszej klasy A po limuzyny klasy S. Będą to jednostki nowej generacji, spełniające europejskie normy emisji spalin badane w rzeczywistych warunkach drogowych, a nie jak do tej pory - w warunkach laboratoryjnych.

- Na liście mieliśmy 7 lokalizacji. Po wizycie w Jaworze wiedzieliśmy, że to jest to. Każde z naszych nowych 500 miejsc pracy w nowej fabryce stworzy w regionie kolejne w proporcji 1 do 6 - powiedział Markus Schafer z zarządu Mercedes-Benz Cars.