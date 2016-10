"The Grand Tour" (z ang. Wielka podróż) to nowy program Amazona, do którego zatrudniono słynnych prowadzących "Top Gear". Trio Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond może sobie pozwolić na niesamowite pomysły. Wieść niesie, że budżet na trzy sezony to ok. 160 mln funtów.

Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond / Materiały prasowe

Brytyjskie media wyliczają, że stworzenie jednego odcinka "The Grand Tour" może kosztować 4,5 mln funtów. Ponoć to suma, o której BBC i nowe "Top Gear" mogą sobie tylko pomarzyć z zazdrością…

Czytaj więcej Jeremy Clarkson znalazł nowe zajęcie i już kręci nowy program. Zobacz tajemnicze zdjęcie

I wygląda na to, że będzie czego zazdrościć. Tylko scena otwarcia nowego programu, którą zrealizowano na pustyni w Kalifornii miała kosztować 2,5 mln funtów, czyli przeszło 12 mln zł. Prasa z Wysp Brytyjskich podkreśla, że to rekordowa suma w historii telewizji.

Richard Hammond i James May na planie The Grand Tour / Materiały prasowe

Czego można się spodziewać po nowym show Clarksona i spółki? We wspomnianej scenie otwierającej słynne trio wystąpiło w podrasowanych fordach mustangach. Wykorzystano też 6 samolotów, 150 innych aut, szczudlarzy, akrobatów i 2 tys. fanów motoryzacji.

The Grand Tour / YouTube

Wszystkie obrazy nakręcono w technologii 4K, a to robi wrażenie. Premierę nowego programu Clarksona, Hammonda i Maya zaplanowano na 18 listopada. Niżej pierwsza oficjalna zapowiedź "The Grand Tour"...