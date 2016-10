"Dobra zmiana" może zakończyć rajdową karierę Adama Małysza. Orlen już go nie sponsoruje - można było niedawno przeczytać w prasie. Teraz okazuje się, że mistrz zawiesił kierownicę na kołku, zatrzasnął drzwi rajdowego samochodu i wraca do korzeni. TO JUŻ PEWNE - Adam Małysz wraca do skoków narciarskich.