- Praktyka Link4, którą zakwestionował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów związana jest z automatycznym przedłużaniem umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - mówi Joanna Michalska z UOKiK.

Wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kierowca nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu wówczas zostaje ona automatycznie przedłużana na kolejny rok.

- Przed upływem terminu umowy zakład ubezpieczeń ma obowiązek przesłania konsumentowi informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres. W informacji tej ubezpieczyciel musi określić m.in. wysokość składki, która będzie obowiązywać w następnym roku ochrony polisy OC, kiedy dojdzie do jej automatycznego przedłużenia - tłumaczy przedstawicielka UOKiK.

Przepisy swoje, a Link4 swoje

Przypomina jednocześnie, że w myśl przepisów umowa OC zawarta w trybie automatycznym może być przez kierowcę wypowiedziana, jeżeli w tym samym czasie jest on ubezpieczony w innym zakładzie. Ma to eliminować przypadki posiadania podwójnego ubezpieczenia OC przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. Tymczasem, w opinii UOKiK i Rzecznika Finansowego co innego spotyka kierowców związanych z Link4.

- Jak ustalono Link4 uznaje, że konsument, który zapłacił na jego rzecz składkę na kolejny okres ubezpieczenia określoną w przesłanej mu informacji a następnie znalazł korzystniejszą ofertę i zawarł drugą umowę ubezpieczenia z innym zakładem ubezpieczeń nie ma prawa do wypowiedzenia zawartej z Link4 umowy - mówi Michalska. - Zdaniem UOKiK stanowisko Link4 nie jest prawidłowe - fakt opłacenia składki nie może skutkować pozbawieniem kierowcy prawa do wypowiedzenia zawartej z Link4 umowy w sytuacji posiadania podwójnego ubezpieczenia - uzasadnia.

W ocenie przedstawicielki UOKiK informacja określająca składkę nie powinna być traktowana jako nowa, odrębna oferta Link4 ponieważ jej celem jest jedynie umożliwienie zapoznania się z warunkami polisy obowiązującej w kolejnym roku ubezpieczenia w przypadku gdy dojdzie do automatycznego przedłużenia umowy.

Co dalej? Szef UOKiK może wydać decyzję zakazującą stosowania praktyki naruszającej prawa słabszych uczestników rynku oraz nałożyć karę finansową w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia grzywny. Prezes Urzędu może również określić sposoby usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki przedsiębiorcy - w tym przypadku ubezpieczyciela.