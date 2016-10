Południowokoreański koncern LG Chem rozpoczął w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia budowę nowej fabryki akumulatorów do samochodów elektrycznych. To odpowiedź potentata na rosnące w Europie zapotrzebowanie na tego rodzaju auta. Wiadomo, że dzięki inwestycji powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy.

- Do końca 2018 roku LG Chem zainwestuje w nową fabrykę blisko 1,3 mld zł - powiedział dziennik.pl Lee Yong Girl z koreańskiej spółki.

100 tys. akumulatorów w 2019

Rok później, fabryka będzie produkować ponad 100 tys. baterii rocznie - wyłącznie do samochodów elektrycznych, które będą mogły pokonywać dystans do 320 km na jednym ładowaniu.

- Kilkanaście lat temu baterie do aut kojarzyły się z zabawkami dla dzieci. Dzisiaj ruszamy z inwestycją, dzięki której polscy inżynierowie będą przekuwać swoją wiedzę w zaawansowane technologicznie produkty. Wspólnie możemy tworzyć innowacje i rozwijać elektromobilność w Polsce - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki.

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki podczas rozpoczęcia budowy fabryki LG Chem w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem / Polska Agencja Prasowa / Maciej Kulczyski

To pierwsza fabryka masowej produkcji baterii litowych branży motoryzacyjnej w Europie. Koreański koncern uruchomi w niej system obejmujący produkcję wszystkich komponentów: elektrod do ogniw, modułów i kompletnych modułów zasilających.

Czytaj więcej Volkswagen I.D. już jest. Niemcy wyprodukują auto nowej ery. To rewolucja na miarę garbusa

Analitycy twierdzą, że polski zakład LG stanie się drugim największym miejscem produkcji baterii na świecie, po Nanjing w Chinach. Koncern ma jeszcze swoje zakłady w Ochang w Korei Południowej i w Holland w Stanach Zjednoczonych. Łączna roczna zdolność produkcyjna tej siatki to minimum 280 tys. sztuk akumulatorów przeznaczonych do aut elektrycznych.

Ogniwa LG w swoich samochodach elektrycznych i hybrydowych stosuje ok. 25 marek samochodowych na świecie. Nic dziwnego, że na rozpoczęciu budowy nowej fabryki na Dolnym Śląsku pojawili się przedstawiciele zarządów m.in. Audi i Volkswagena, BMW, Daimlera, Porsche, Renault oraz firmy Jaguar Land Rover.

Volkswagen I.D. / Volkswagen

A po salonie samochodowym w Paryżu wygląda na to, że Volkswagen będzie jednym z najlepszych klientów LG Chem. Niemiecka marka ogłosiła, że do 2025 roku chce rocznie sprzedawać milion aut elektrycznych. Zwiastunem nowej serii "elektryków" jest model I.D., którego zespół akumulatorów ma pozwolić przejechać na jednym ładowaniu od 400 do nawet 600 km. CZYTAJ WIĘCEJ>>

- Od 2020 roku zaczniemy wprowadzać na rynek całą rodzinę samochodów elektrycznych. Wszystkie będą miały nowy rodzaj konstrukcji, którą opracowano specjalnie i tylko dla pojazdów z napędem czysto elektrycznym - zapowiedział Herbert Diess, prezes zarządu marki Volkswagen.