Volkswagen I.D. zadebiutował w Paryżu. Auto dostało poważną misję - ma wprowadzić niemiecką markę w nową erę. Konstruktorzy twierdzą, że ich najnowsze dzieło jest tak samo rewolucyjne, jak garbus, który wyjechał drogi siedem dekad temu, a później stał się światowym bestsellerem. Co w nim niezwykłego?



I.D. napędza silnik elektryczny o mocy 125 kW/170 KM. Zespół akumulatorów zamkniętych pod płaską podłogą ma pozwolić przejechać na jednym ładowaniu od 400 do nawet 600 km. To rekordowy zasięg.

Volkswagen I.D. / Volkswagen

I.D. całkowicie autonomiczny. Zwarty jak golf, miejsca jak w passacie

Najnowszy VW pod względem rozmiarów jest zwarty jak golf, a miejsca jest w nim tyle co w passacie - tak twierdzą twórcy. Stylistycznie zwiastuje zupełnie nową rodzinę pojazdów na prąd.

I.D. zapowiada też rozwiązania techniczne związane z autonomiczną jazdą, które będą dostępne od 2025 roku. W przypadku prototypu pokazanego w Paryżu ciekawym bajerem jest kierownica, która chowa się po przejściu auta w tryb autopilota. Poza tym auto będzie można wezwać pod drzwi wydając mu polecenie ze smartfona.

Wiadomo, że producent z Wolfsburga nie poprzestanie na tym jednym prototypie. Samochód produkcyjny, który będzie następcą modelu studyjnego, stanie się pierwszym VW wyprodukowanym na nowej platformie modułowej dla aut elektrycznych MEB.

Produkcja seryjna w 2020

Na rynku pojawi się w 2020 roku równolegle z golfem i ma kosztować tyle co golf z porównywalną mocą. Wtedy też wystartuje ekspansja volkswgenowskich produktów na prąd - Niemcy do 2025 roku chcą rocznie sprzedawać milion samochodów elektrycznych.

