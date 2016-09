Tomasz Sewastianowicz: To konstrukcja własna Ursusa, czy może ktoś pomagał?



Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus S.A.: Zaprezentowany w Hanowerze autobus wodorowy City Smile Fuel Cell Electric Bus to konstrukcja własna spółki Ursus Bus, stworzona w fabryce w Lublinie, we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Silniki dostarczyła niemiecka firma Ziehl-Abegg, a napęd wodorowy - holenderski HyMove. Głównym elementem we wnętrzu pojazdu jest umieszczona z tyłu skrzynia, w której jest składowany wodór. Mimo to pojazd pomieści minimum 75 pasażerów, z czego 28 na miejscach siedzących. Układ siedzeń może być przebudowany w zależności od zapotrzebowania odbiorcy. Drzwi autobusu rozmieszczone są w układzie 1-2-2, podłoga jest w całości niska, na poziomie 320 mm.

Czy ktoś chce już zamówić u was ten autobus?

Obserwujemy duże zainteresowanie tym pojazdem na rynku europejskim. Na razie jednak jesteśmy na wczesnym etapie negocjacji. O autobus pytają podmioty z Europy Zachodniej.

Diesel to przeżytek, a wodór to przyszłość? Jakie są koszty eksploatacji?

Koszty eksploatacji będą zależeć głownie od ceny paliwa. Na dziś kilogram wodoru na komercyjnej stacji to koszt ok. 8-9 euro. Trzeba jednak pamiętać, że operator transportu publicznego takiej ceny płacić nie będzie. Szacowany poziom ceny wodoru za kg to ok. 5 euro dla odbiorcy hurtowego. Koszt przejechania tego samego odcinka autobusem diesla i naszym autobusem wodorowym jest porównywalny.

Skrzynia, w której składowany jest wodór, ma pojemność 35 kg, a do przejechania 100 km autobus spala ok. 7 kg. Ten autobus ma najdłuższy zasięg ze wszystkich autobusów elektrycznych dostępnych w tej chwili na rynku - może przejechać ok. 450 km na jednym tankowaniu. A uzupełnienie zbiorników trwa ledwie dziesięć minut, raz dziennie.

Ursus City Smile Fuel Cell Electric Bus / Ursus

Cena?

Pojazd prezentowany w Hanowerze to pierwszy wystawowy egzemplarz. Szacujemy, że autobus Ursusa z napędem wodorowym będzie kosztował ok. 800 tys. euro. Finalna cena produktu będzie jednak zależna od konfiguracji, w tym od wyposażenia, z jakim autobus będzie sprzedawany. Głównym rynkiem zbytu w kolejnych latach będzie przede wszystkim zagranica, gdzie takie pojazdy - ze względów ekologicznych - są coraz bardziej popularne i kosztowo konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami.

Kiedy i gdzie ruszy produkcja?

Autobus będzie produkowany w Lublinie, gdzie mamy przygotowaną infrastrukturę produkcyjną. Pierwsza seria autobusów ruszy do produkcji niezwłocznie po pierwszych zamówieniach. Mamy nadzieję, że to kwestia kilku do kilkunastu miesięcy.