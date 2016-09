Małe hatchbacki to w Europie jeden z najważniejszych segmentów - do tego klanu zalicza się skoda fabia, volkswagen polo, kia rio, opel corsa czy ford fiesta.



Nissan obecnie w tej klasie walczy o kierowców modelem micra. Szczerze mówiąc trochę już przestarzałym. Dotychczasowe, czwarte pokolenie miejskiego auta producent oferuje od 2010 roku. Po upływie sześciu lat Japończycy najwidoczniej także doszli do wniosku, że można wyciąć więcej z tego tortu i stworzyli zupełnie nową generację micry.

Pierwsze wideo i foto podpowiada, że Nissan dotrzymał słowa danego wiosną 2015 roku w Genewie - kształty proponowane przez prototyp o nazwie sway projektanci "przekuli" w samochód produkcyjny. Oczywiście trzy grosze musieli wtrącić księgowi, więc seryjna micra raczej nie będzie tak awangardowo wystylizowana jak koncept...

Nissan sway - zapowiadał nową micrę / Nissan / Picasa

Nowy nissan micra już pod koniec września

Jednak nie zmienia to faktu, że nowy nissan micra będzie pierwszym produkowanym autem tej marki stworzonym zgodnie ze stylistycznymi wytycznymi, które japoński producent zamierza stosować w przyszłych modelach z różnych segmentów.

Silniki? Do napędu przewidziano najnowsza generację trzy- i czterocylindrowych silników.

Można spodziewać się, że absolutnie nowa, piąta już generacja nissana micra, trafi na rynek jeszcze w 2016 roku. Więcej informacji poznamy już 29 września, podczas oficjalnej premiery w czasie salonu samochodowego w Paryżu.