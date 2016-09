W Hanowerze podczas salonu samochodów użytkowych rozdano najważniejsze nagrody w tej branży. I tak międzynarodowe jury złożone z dziennikarzy z 24 krajów zdecydowało, że tytuł International Van of the Year 2017 trafi do nowego volkswagena craftera. W ten sposób największy model VW, który będzie produkowany w nowej fabryce w Białężycach niedaleko Wrześni (38 km od Poznania), został uznany za najlepszy samochód dostawczy 2017 roku. Co ciekawe, crafter zgarnął ten laur jeszcze zanim został wprowadzony do sprzedaży.

Volkswagen crafter / PAP/EPA / JULIANSTRATENSCHULTE

- Do końca 2016 planujemy zbudować ok. 2 tys. aut. Cały przyszły rok w fabryce to rozruch, przekroczymy 50 tys. wyprodukowanych pojazdów crafter. W 2018 r. jasny cel - 100 tys. aut - nasza docelowa liczba - wylicza dziennik.pl Tomasz Tonder, szef biura prasowego Volkswagen Polska.

Tonder podkreślił też, że nowy crafter powstawał zupełnie inaczej niż dotychczasowe samochody użytkowe VW. Inżynierowie odpowiedzialni za jego stworzenie przez kilka miesięcy jeździli i pracowali z potencjalnymi klientami - wszystko po to by wyłapać przyszłe wymagania, które będzie musiał spełnić nowy model.

Transfer nowych technologii z drogich osobówek

Nowego craftera wyróżnia też wyposażenie i technologie znane do tej pory jedynie w świecie samochodów osobowych i to często tych droższych. Dzięki elektromechanicznemu układowi kierowniczemu, który w tej klasie pojazdów zastosowano po raz pierwszy, nowy dostawcza VW może być wyposażony w dużą liczbę systemów wspomagania kierowcy - czynnych, takich jak ESP ze stabilizacją toru jazdy przyczepy, adaptacyjny tempomat ACC, system automatycznego hamowania po kolizji, system korekty toru jazdy w przypadku bocznych podmuchów wiatru (opcjonalny), asystent manewrowania z przyczepą i wiele więcej...

Volkswagen crafter / dziennik.pl

Także systemów z zakresu bezpieczeństwa biernego jest mnóstwo m.in. poduszki powietrzne z przodu, boczne oraz kurtynowe dla kierowcy i pasażerów. Lista obejmuje również kamerę cofania, czujniki parkowania oraz system ostrzegania o ruchu za pojazdem. Reflektory w technologii LED potrafią doświetlać zakręty. Z pokładu craftera będzie można także korzystać z internetu.

Silnik jeden, ale o czterech poziomach mocy

Specjalnie dla nowego craftera stworzono nowy silnik 2.0 TDI (EA288 Commercial), który będzie dostępny w czterech wariantach mocy - 102 KM, 122 KM, 140 KM oraz najmocniejszy TDI biturbo o mocy 177 KM. Do wyboru będą też różne rodzaje skrzyń biegów.

Volkswagen crafter / Volkswagen / HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY

W Polsce przedsprzedaż nowego craftera rozpocznie się w grudniu 2016 roku. Od połowy 2017, nowy dostawczy VW będzie oferowany w wersjach z napędem na 4 koła 4MOTION (z silnikiem montowanym poprzecznie) oraz napędem na oś tylną (z silnikiem montowanym podłużnie).

Volkswagen crafter / dziennik.pl

Wielki sukces Solarisa

Szampana może odbijać także spółka Solaris Bus&Coach z Bolechowa pod Poznaniem. Model solaris urbino 12 electric został uznany za za najlepszy autobus miejski i zdobył w Hanowerze tytuł "Bus of the Year 2017". Wielkopolska firma jest pierwszym polskim producentem, który zdobył to wyróżnienie, a jej produkt pierwszym pojazdem elektrycznym z tą nagrodą.

Solaris Urbino 12 electric - Bus of the Year 2017 / Solaris / Marcin Gorgolewski

Solaris urbino 12 electric wyposażony jest w baterie o pojemności 240 kWh, podzielone na 6 pakietów, z których każdy wynosi 40 kWh. Baterie o pojemności 160 kWh umieszczono z tyłu pojazdu, a pozostałych 80 kWh zainstalowano na dachu, nad pierwszą osią. W 12-metrowym autobusie na prąd zamontowano oś elektryczną, w którą wbudowane są dwa niezależne silniki elektryczne o maksymalnej mocy 2 x 125 kW. Energia w bateriach uzupełniana jest za pomocą umieszczonego na dachu pantografu oraz poprzez tradycyjne złącze plug-in. Pierwsze z rozwiązań o mocy do 450 kW gwarantuje szybkie doładowanie baterii na trasie, natomiast popularna "wtyczka"służy do uzupełnienia baterii w zajezdni w czasie nocnej przerwy.