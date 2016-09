Ponad 600 tysięcy - tyle sztuk opla mokka pierwszej generacji zamówili kierowcy z Europy od chwili debiutu w 2012 roku. Mokka to także jeden z trzech najchętniej kupowanych modeli w gamie Opla w Polsce. Tylko w 2015 niemiecki producent sprzedał nad Wisłą 2820 sztuk tego samochodu - to był nr 1 w klasie. A w 2016 do końca sierpnia Polacy na własne gospodarstwo domowe zarejestrowali 1980 egzemplarzy - w efekcie SUV zajął drugie miejsce wśród najczęściej wybieranych samochodów przez klientów indywidualnych nad Wisłą. Przed nim uplasował się kompaktowa astra z Gliwic, a tuż za nim corsa. W Polsce od debiutu rynkowego mokki łącznie sprzedano 11 tys. egzemplarzy tego modelu.



Jak widać, Opel ma o co się bić. A najnowsza mokka nazywa się teraz X. Opel podkreśla, że to oznaczenie daje początek nowej linii produktów - już niebawem wszystkie SUV-y i crossovery tej marki będą miały do nazwy przypisaną literę X.

Opel mokka X / Opel

Opel mokka X to przede wszystkim zmieniona uroda. Najwięcej nowego widać z przodu, a najpoważniejszą innowacją są reflektory, które teraz dysponują także techniką LED, a to dopuszcza zastosowanie sprytnego systemu oświetlenia, umożliwiającego jazdę na światłach drogowych bez oślepiania nadjeżdżających z naprzeciwka. Rozwiązanie oferuje 9 różnych funkcji i trybów działania, takich jak oświetlenie miejskie, oświetlenie pozamiejskie, tryb turystyczny, doświetlanie zakrętów, oświetlenie wspomagające cofanie i manewrowanie oraz tryb oszczędny po zatrzymaniu pojazdu.

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee

Nowy zespół reflektorów diodowych zastępuje stosowane poprzednio adaptacyjne oświetlenie biksenonowe. W opinii inżynierów Opla reflektory LED emitują światło pozwalające zobaczyć prawdziwe kolory oświetlanych obiektów. Ponadto brak elementów mechanicznych w konstrukcji reflektora sprawia, że szybciej i precyzyjniej wysyła światło w odpowiednim kierunku. Układ ma też być niezawodny mimo upływu czasu. Śmiałe stwierdzenie…

Bystre oko, lepsze wnętrze

W kabinie debiutuje zupełnie nowa deska rozdzielcza inspirowana nową astrą. Na pokładzie można mieć 7- lub 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego. W ten sposób zmniejszono liczbę przycisków (w poprzedniku było ich zatrzęsienie), a sterowanie wieloma funkcjami przeniesiono na wyświetlacz. Wprowadzono wiele nowinek technologicznych - największą jest system multimedialny IntelliLink, który daje możliwość pełnej integracji smartfona z samochodem i wykorzystanie tego, co oferuje nam telefon na ekranie dotykowym samochodu.

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee

Dodatkowo kierowca ma teraz do dyspozycji wszystkie udogodnienia oplowskiego systemu OnStar - za jego pośrednictwem pracownik call center mówiący po polsku w każdej chwili nie tylko zdiagnozuje stan pojazdu, lecz także wezwie pomoc w razie kolizji czy pomoże odnaleźć cel podróży i zdalnie prześle go nawigacji auta. OnStar potrafi również zmienić auto w hotspot na kołach, pozwalając podłączyć bezprzewodowo do internetu smartfony i tablety (w Polsce na tę opcję trzeba poczekać). Nowością na pokładzie mokki X są także znane już z nowej astry fotele (z certyfikatem AGR - akcji na rzecz zdrowych pleców), które mogą mieć wentylację, masaż i pamięć ustawień.

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee

Z listy dodatków można wybrać - uzbrojony w nowe kamery i ulepszoną jednostkę sterującą - system Opel Eye, który potrafi rozpoznawać znaki drogowe. Rozwiązanie będzie także ostrzegać przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu czy monitorować odległości od poprzedzającego pojazdu.

Z napędem 4x4 i nowy najmocniejszy silnik

Jazda? Do wysokoprężnego silnika 1.6 (110 KM i 136 KM) doszlusował doładowany benzynowiec 1.4 Turbo o mocy 152 KM (zadebiutował niedawno w nowej astrze). W modelu mokka X współpracuje z sześciobiegową przekładnią automatyczną, systemem Start/Stop i napędem na wszystkie koła (według wstępnych danych zużycie paliwa w cyklu mieszanym wyniesie 6,4 l/100 km). Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,7 sekundy. Prędkość maksymalna - 193 km/h.

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee

Jak działa oplowski napęd 4x4? Na suchej nawierzchni moment obrotowy trafia tylko na koła przednie (wyjątkiem jest ruszanie w trybie AWD). W zależności od warunków na drodze rozdział napędu zmienia się płynnie i automatycznie od 100 proc. na koła przednie na suchej jezdni do maksymalnie po 50 proc. na przednią i tylną oś, na przykład kiedy jest ślisko.

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee

Ceny? Najtańsza mokka X kosztuje od 79 250 zł - samochód z silnikiem benzynowym 1.6/115 KM w wersji essentia, wyposażony standardowo m.in. w manualną klimatyzację, Radio R300 BT z łączami Bluetooth i USB, światła do jazdy dziennej w technologii LED oraz elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia.

Wersja enjoy (od 73 700 zł) jest bogatsza o kierownicę pokrytą skórą, 17 calowe obręcze kół ze stopów lekkich, przednie reflektory przeciwmgielne oraz elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. Model ten można opcjonalnie wyposażyć, m.in., w systemem multimedialny IntelliLink Radio R 4.0, osobistego opiekuna kierowcy - system Opel OnStar, reflektory adaptacyjne AFL LED z tylnymi światłami w technologii LED, a także ergonomiczne fotele z atestem AGR.

Na model wyposażony w podstawowy silnik Diesla 1.6 CDTI/110 KM trzeba przygotować niecałe 87 tys. zł. Auto można już zamawiać, a pierwsze sztuki pojawią się u dilerów w drugiej połowie października.

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee

Opel mokka X / Opel

Opel mokka X / Opel / Charlie Magee