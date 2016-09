Volvo V90 Cross Country Szwedzi oferują wyłącznie z napędem na cztery koła. Najtańszą i podstawową odmianą tego nowego auta jest wersja D4 AWD z silnikiem Diesla o mocy 190 KM - kosztuje od 230 100 zł. Ośmiostopniowa, automatyczna skrzynia biegów wymaga dopłaty 9500 zł. Model w bogatszej odmianie PRO będzie droższy o 18 500 zł.



Seryjne wyposażenie nowego V90 CC to 7 poduszek powietrznych i układ City Safety, który automatycznie zahamuje auto w podbramkowej sytuacji. Obecna generacja tego systemu działa, gdy różnica prędkości między pojazdami wynosi do 50 km/h. Do prędkości 40 km/h auto może hamować także przed pieszymi, rowerzystami, a nawet dużymi zwierzętami.

Bez dopłaty Volvo montuje również tempomat adaptacyjny oraz układ odczytujący znaki drogowe. Seryjny jest także system wspomagający jazdę w korkach oraz układ trzymający auto na właściwym pasie ruchu. A wymieniony spis to ledwie czwarta cześć bajerów pilnujących bezpieczeństwa bez dodatkowej gotówki.

Volvo V90 Cross Country / Volvo

Co w cenie podstawowej? A co za dopłatą?

Każde Volvo V90 Cross Country będzie seryjnie wyposażone w tapicerkę skórzaną i 18-calowe alufelgi. Deskę rozdzielczą uszlachetni naturalne drewno barwione na czarno. Standard to także 10-głośnikowy zestaw audio i radio z funkcją Bluetooth. Auto dostępne jest wyłącznie ze światłami LED. Relingi, komputer pokładowy oraz dwustrefowa klimatyzacja automatyczna - wszystkie te elementy także nie wymagają dopłaty.

Volvo V90 Cross Country / Volvo

Lista opcji dodatkowych V90 Cross Country obejmuje m.in. audio Bowers&Wilkins (14 210 zł), nawigację Sensus (5090 zł), funkcję Volvo On Call z hot spot Wi-Fi (4430 zł), czy Apple CarPlay (1600 zł). Dach panoramiczny wymaga dopłaty 6910 zł.

Drożej niż kombi, taniej niż SUV

Volvo V90 Cross Country (od 230 100 zł) wymaga dopłaty 8000 zł w porównaniu do modelu kombi V90, a przy tym jest znacznie tańsze od XC90. Największy szwedzki SUV kosztuje o około 20 000 zł więcej.

Volvo V90 Cross Country / Volvo

Volvo V90 D5 AWD, które debiutowało w Polsce kilka miesięcy temu kosztuje 242 900 zł. W tej cenie Szwedzi sprzedają auto w wersji wyposażenia Momentum, z silnikiem Diesla o mocy 235 KM przenoszącym moc na cztery koła za pośrednictwem ośmiostopniowego automatu. Identycznie wyposażona wersja V90 Cross Country D5 AWD została wyceniona na 250 900 zł. Porównywalna odmiana XC90 D5 AWD Momentum to wydatek rzędu 270 600 zł.

21 cm prześwitu powinno sprawdzić się w trakcie wypraw poza asfalt. To więcej niż w niektórych samochodach typu SUV. Kąt natarcia wynosi 18,9 stopnia, a zejścia: 17,7 stopnia. Dzięki funkcji Hill Descent Control auto powinno z łatwością pokonywać strome zjazdy. Volvo V90 Cross Country ma długość 494 cm i może ciągnąć przyczepy o wadze od 2200 do 2500 kg.

Volvo V90 Cross Country / Volvo