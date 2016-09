W tym tygodniu ruszają konsultacje społeczne dokumentów.

Zaproponowane rozwiązania mają z jednej strony poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju, z drugiej przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń generowanych przez transport. W ub. tygodniu Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), organizacja zrzeszająca największe firmy i organizacje branży, wyliczyła - w oparciu o dane Eurostatu, że w sektorze transportu w latach 2005-2014 - emisja gazów cieplarnianych zwiększyła się o niemal 26 proc. W tym czasie przemysł zwiększył w tym czasie emisję o ponad 12, 5 proc., rolnictwo nieco ponad 3,1 proc. Sektor energetyczny zmniejszył zaś emisję o 9,64 proc. Jeszcze bardziej ograniczyło ją budownictwo - ponad 13,2 proc.

Czytaj więcej Tak wygląda nowy samochód marki Ursus. Produkcja w nowej fabryce w Lublinie

Projekt rozwoju elektromobilności - jak przekonuje szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski - ma też przyczynić się do wzrostu gospodarczego Polski. - Musimy szukać własnych dróg do zyskiwania przewag konkurencyjnych oraz rozwiązań, które mogą dać odpowiedni efekt gospodarczy – ocenił Tchórzewski. Jak podkreślił, realizacja tego planu wpisuje się w przyjęty przez rząd Plan Odpowiedzialnego Rozwoju.

Plan uwzględnia też elektryfikację transportu publicznego, jako jednego z przedsięwzięć, które mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

- Chcemy być częścią światowego przemysłu pojazdów elektrycznych i stymulować powstanie nowego rynku w Polsce. Chcemy wyprzedzać światowe trendy. Wierzę, że elektromobilność będzie jednym z kół zamachowych nie tylko dla rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale także polskiej nauki – ocenił Tchórzewski.

Uzupełnieniem planu są rozwiązania dotyczące budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały zdefiniowane w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

W ub. tygodniu podczas konferencji "Nafta Chemia, Gaz Tchórzewski powiedział, że Polska jest zainteresowana rozwojem produkcji aut elektrycznych. - Chcemy w tym kierunku wyjść, przeznaczając na to znaczne pieniądze - mówił. - Nie chcemy jednak niszczyć rynku paliw konwencjonalnych. Zmiany muszą zachodzić ewolucyjnie - dodał. Poinformował, że na starcie będą prawdopodobnie "duże ułatwienia, jeśli chodzi o podatki i ceny".

W środę PGE, Tauron, Energa i Enea zmieniły treść wniosku do UOKiK w sprawie zgody na utworzenie spółki ElectroMobility Poland. Celem spółki ma być stworzenie podstaw do rozwoju elektromobilności, a nie budowa prototypu i uruchomienie masowej produkcji samochodów elektrycznych, jak podawano we wtorek.